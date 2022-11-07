07 ноября 2022

В пермском городе жители украли новые скамейки

© Служба новостей «URA.RU»
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Десятый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, девушка на скамейке, смотрит в телефон
В Березниках украли две скамейки Фото:

В городе Березники Пермского края неизвестные похитили две новые кованые скамейки ручной работы, которые установили 4 ноября. Информация об этом появилась в telegram-канале «Березниковский рабочий».

«Подрядная организация установила две скамейки на улице Пятилетки, 101 4 ноября. Утром следующего дня скамеек уже не было. Наверное потому, что скамейки были очень красивые. Конечно, здесь есть оплошность и подрядной организации, они не дождались, когда застынет цемент», — сообщила заместитель начальника управления благоустройства администрации города Березники Елена Горшкова.

По ее словам, сейчас подрядчик за свой счет установит новые скамейки. Если скамейки снова исчезнут — больше их ставить на данной улице не будут.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском селе Гамово вандалы спилили Поклонный крест. Проводится проверка, и устанавливаются все детали произошедшего.

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В городе Березники Пермского края неизвестные похитили две новые кованые скамейки ручной работы, которые установили 4 ноября. Информация об этом появилась в telegram-канале «Березниковский рабочий». «Подрядная организация установила две скамейки на улице Пятилетки, 101 4 ноября. Утром следующего дня скамеек уже не было. Наверное потому, что скамейки были очень красивые. Конечно, здесь есть оплошность и подрядной организации, они не дождались, когда застынет цемент», — сообщила заместитель начальника управления благоустройства администрации города Березники Елена Горшкова. По ее словам, сейчас подрядчик за свой счет установит новые скамейки. Если скамейки снова исчезнут — больше их ставить на данной улице не будут. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском селе Гамово вандалы спилили Поклонный крест. Проводится проверка, и устанавливаются все детали произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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