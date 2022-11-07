В пермском городе жители украли новые скамейки

08 ноября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

В Березниках украли две скамейки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Березники Пермского края неизвестные похитили две новые кованые скамейки ручной работы, которые установили 4 ноября. Информация об этом появилась в telegram-канале «Березниковский рабочий». «Подрядная организация установила две скамейки на улице Пятилетки, 101 4 ноября. Утром следующего дня скамеек уже не было. Наверное потому, что скамейки были очень красивые. Конечно, здесь есть оплошность и подрядной организации, они не дождались, когда застынет цемент», — сообщила заместитель начальника управления благоустройства администрации города Березники Елена Горшкова.



По ее словам, сейчас подрядчик за свой счет установит новые скамейки. Если скамейки снова исчезнут — больше их ставить на данной улице не будут. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском селе Гамово вандалы спилили Поклонный крест. Проводится проверка, и устанавливаются все детали произошедшего.

В городе Березники Пермского края неизвестные похитили две новые кованые скамейки ручной работы, которые установили 4 ноября. Информация об этом появилась в telegram-канале «Березниковский рабочий». «Подрядная организация установила две скамейки на улице Пятилетки, 101 4 ноября. Утром следующего дня скамеек уже не было. Наверное потому, что скамейки были очень красивые. Конечно, здесь есть оплошность и подрядной организации, они не дождались, когда застынет цемент», — сообщила заместитель начальника управления благоустройства администрации города Березники Елена Горшкова. По ее словам, сейчас подрядчик за свой счет установит новые скамейки. Если скамейки снова исчезнут — больше их ставить на данной улице не будут. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском селе Гамово вандалы спилили Поклонный крест. Проводится проверка, и устанавливаются все детали произошедшего.