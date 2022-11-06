На полицейского начальника из ХМАО завели уголовное дело за избиение подчиненного

07 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

За избиения подчиненного на полицейского из Югорска завели уголовное дело Фото: Денис Моргунов © URA.RU В отношении начальника экспертной криминалистической группы майора полиции Андрея Харченко из Югорска возбудили уголовное дело. Это произошло из-за драки с его подчиненным Александром Яковлевым. Об этом URA.RU рассказал адвокат Максим Суманеев. «Было возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений в отношении Харченко. Когда дело возбуждается в отношении лица, то его единственная перспектива — направление в суд. Сейчас мы понимаем, что следствие видит эту перспективу. Но на протяжении всего дела мы будем добиваться наказания не за причинение телесного вреда, а злоупотребление служебным положением, наказание за которое серьезнее», — сказал Суманеев. Он добавил, что сейчас для Харченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По словам адвоката, Харченко сломал Яковлеву руку, с оскольчатым переломом и, нанеся удар ногой, оторвал ему бедро от кости. «Потерпевший с костылями уже на протяжении 6 месяцев. В течение этого времени суд выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом первым основанием стало то, что следователь не усматривает никаких телесных повреждений у потерпевшего. Ему в первые два часа уже операцию проводили, бедро пришивали железными штифтами, на руку гипс наложили», — сказал Суманеев. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU писало, что Суманеев записал видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину и Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву из-за конфликта между Харченко Яковлевым. Тогда источник агентства рассказал, что причиной потасовки стало долгое время нахождения Яковлева на больничном и, по мнению руководства, отлынивание от работы.

В отношении начальника экспертной криминалистической группы майора полиции Андрея Харченко из Югорска возбудили уголовное дело. Это произошло из-за драки с его подчиненным Александром Яковлевым. Об этом URA.RU рассказал адвокат Максим Суманеев. «Было возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений в отношении Харченко. Когда дело возбуждается в отношении лица, то его единственная перспектива — направление в суд. Сейчас мы понимаем, что следствие видит эту перспективу. Но на протяжении всего дела мы будем добиваться наказания не за причинение телесного вреда, а злоупотребление служебным положением, наказание за которое серьезнее», — сказал Суманеев. Он добавил, что сейчас для Харченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По словам адвоката, Харченко сломал Яковлеву руку, с оскольчатым переломом и, нанеся удар ногой, оторвал ему бедро от кости. «Потерпевший с костылями уже на протяжении 6 месяцев. В течение этого времени суд выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом первым основанием стало то, что следователь не усматривает никаких телесных повреждений у потерпевшего. Ему в первые два часа уже операцию проводили, бедро пришивали железными штифтами, на руку гипс наложили», — сказал Суманеев. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU писало, что Суманеев записал видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину и Министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву из-за конфликта между Харченко Яковлевым. Тогда источник агентства рассказал, что причиной потасовки стало долгое время нахождения Яковлева на больничном и, по мнению руководства, отлынивание от работы.