Путин наградил двух свердловчанок

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
В указ Путина о вручении госнаград попали две жительницы Свердловской области Фото:

Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград двух свердловчанок. Указ президента появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» Елене Козырине, заместителю директора «Детской музыкальной школы Ревды. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Надежду Башмакову, главного научного сотрудника Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Свердловской области», — сказано в документе. Указ президента Российской Федерации опубликовали 4 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что девять свердловских врачей получили государственные награды от Путина. Указ президента появился на сайте правовой информации 7 октября.

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Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград двух свердловчанок. Указ президента появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» Елене Козырине, заместителю директора «Детской музыкальной школы Ревды. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Надежду Башмакову, главного научного сотрудника Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Свердловской области», — сказано в документе. Указ президента Российской Федерации опубликовали 4 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что девять свердловских врачей получили государственные награды от Путина. Указ президента появился на сайте правовой информации 7 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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