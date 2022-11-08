Путин наградил двух свердловчанок

В указ Путина о вручении госнаград попали две жительницы Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград двух свердловчанок. Указ президента появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» Елене Козырине, заместителю директора «Детской музыкальной школы Ревды. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Надежду Башмакову, главного научного сотрудника Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Свердловской области», — сказано в документе. Указ президента Российской Федерации опубликовали 4 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что девять свердловских врачей получили государственные награды от Путина. Указ президента появился на сайте правовой информации 7 октября.