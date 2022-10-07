Девять свердловских врачей получили государственные награды от Путина

Восемь врачей клинико-диагностического центра в Екатеринбурге и заведующий отделением свердловской наркологической больницы получили государственные награда от президента России Владимира Путина. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
«Медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени награждаются заведующие отделением клинико-диагностического центра в Екатеринбурге Светлана Беляева, Юлия Лагарева, Ольга Оленькова, Софья Розанова, Ирина Рыбина, Ирина Стародубова. Также награды удостоились заместители главного врача Татьяна Праздничкова и Ираида Волегова», — следует из указа президента.
Также, Путин присвоил звание заслуженного врача России заведующему отделением свердловской клинической больницы Александру Амбражейчику. Указ президента появился на сайте правовой информации 7 октября.
Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил сотрудника свердловского филиала «Российских железных дорог». Также агентство рассказывало, что глава государства наградил екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина, который среди прочего занимается линейкой одежды Putin Team, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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