07 октября 2022

Девять свердловских врачей получили государственные награды от Путина

Президент России Путин наградил девять свердловских врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Президент РФ Путин наградил государственными наградами девять врачей из Свердловской области Фото:

Восемь врачей клинико-диагностического центра в Екатеринбурге и заведующий отделением свердловской наркологической больницы получили государственные награда от президента России Владимира Путина. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

«Медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени награждаются заведующие отделением клинико-диагностического центра в Екатеринбурге Светлана Беляева, Юлия Лагарева, Ольга Оленькова, Софья Розанова, Ирина Рыбина, Ирина Стародубова. Также награды удостоились заместители главного врача Татьяна Праздничкова и Ираида Волегова», — следует из указа президента.

Также, Путин присвоил звание заслуженного врача России заведующему отделением свердловской клинической больницы Александру Амбражейчику. Указ президента появился на сайте правовой информации 7 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил сотрудника свердловского филиала «Российских железных дорог». Также агентство рассказывало, что глава государства наградил екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина, который среди прочего занимается линейкой одежды Putin Team, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Восемь врачей клинико-диагностического центра в Екатеринбурге и заведующий отделением свердловской наркологической больницы получили государственные награда от президента России Владимира Путина. Об этом говорится на официальном портале правовой информации. «Медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени награждаются заведующие отделением клинико-диагностического центра в Екатеринбурге Светлана Беляева, Юлия Лагарева, Ольга Оленькова, Софья Розанова, Ирина Рыбина, Ирина Стародубова. Также награды удостоились заместители главного врача Татьяна Праздничкова и Ираида Волегова», — следует из указа президента. Также, Путин присвоил звание заслуженного врача России заведующему отделением свердловской клинической больницы Александру Амбражейчику. Указ президента появился на сайте правовой информации 7 октября. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил сотрудника свердловского филиала «Российских железных дорог». Также агентство рассказывало, что глава государства наградил екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина, который среди прочего занимается линейкой одежды Putin Team, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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