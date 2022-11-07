В ЯНАО снесли легендарный поселок

В ЯНАО переселение людей из аварийного жилья — приоритетная задача Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

В микрорайоне Коротчаево в Новом Уренгое (ЯНАО) снесли легендарный поселок МК-21. Об этом глава Нового Уренгоя Андрей Воронов написал на своей странице в telegram-канале.

«Продолжаем снос ветхого и аварийного жилья в районе Коротчаево. Ушел в историю еще один легендарный поселок — МК-21. Снесены последние восемь домов, до недавнего времени в них проживало 23 семьи. Все они переселены в комфортные квартиры», — написал Воронов.

Поселок был образован 42 года назад. За это время Новый Уренгой значительно преобразился. Появились новые дома, спортобъекты, станция скорой помощи, ветклиника, детсады в капитальном исполнении. С начала реализации программы по переселению людей из аварийного жилья в Коротчаево расселено 1016 семей, отметил мэр Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU рассказывало, что ЯНАО оказался в числе лидеров в программе расселения ветхого жилья. Перед правительством округа стоит задача расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья до 2025 года.