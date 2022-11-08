Уральцы отправили дроны бойцам на СВО. Видео

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Отправка конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск, гуманитарная помощь
Общественники из Урала объединились, чтобы помочь бойцам на фронте Фото:
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Мобилизация в России

Уральцы послали дроны солдатам на спецоперацию. Об этом рассказали URA.RU волонтеры.

«Жители Екатеринбурга, Тюмени, ХМАО и ЯНАО отправили бойцам на фронт технику. В помощь вошли дроны, грузовик УАЗ, пассажирский „Соболь“, бензогенератор и многое другое», — сообщили общественники.

Помимо техники, отвезут еду, одежду и медикаменты. Через несколько дней грузовик с поддержкой прибудет на фронт.

Ранее агентство сообщало, что свердловская федерация бокса отправила помощь мобилизованным землякам. В груз вошли вещи первой необходимости.

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Уральцы послали дроны солдатам на спецоперацию. Об этом рассказали URA.RU волонтеры. «Жители Екатеринбурга, Тюмени, ХМАО и ЯНАО отправили бойцам на фронт технику. В помощь вошли дроны, грузовик УАЗ, пассажирский „Соболь“, бензогенератор и многое другое», — сообщили общественники. Помимо техники, отвезут еду, одежду и медикаменты. Через несколько дней грузовик с поддержкой прибудет на фронт. Ранее агентство сообщало, что свердловская федерация бокса отправила помощь мобилизованным землякам. В груз вошли вещи первой необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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