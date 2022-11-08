Уральцы отправили дроны бойцам на СВО. Видео

08 ноября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Общественники из Урала объединились, чтобы помочь бойцам на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уральцы послали дроны солдатам на спецоперацию. Об этом рассказали URA.RU волонтеры. «Жители Екатеринбурга, Тюмени, ХМАО и ЯНАО отправили бойцам на фронт технику. В помощь вошли дроны, грузовик УАЗ, пассажирский „Соболь“, бензогенератор и многое другое», — сообщили общественники. Помимо техники, отвезут еду, одежду и медикаменты. Через несколько дней грузовик с поддержкой прибудет на фронт. Ранее агентство сообщало, что свердловская федерация бокса отправила помощь мобилизованным землякам. В груз вошли вещи первой необходимости.

Уральцы послали дроны солдатам на спецоперацию. Об этом рассказали URA.RU волонтеры. «Жители Екатеринбурга, Тюмени, ХМАО и ЯНАО отправили бойцам на фронт технику. В помощь вошли дроны, грузовик УАЗ, пассажирский „Соболь“, бензогенератор и многое другое», — сообщили общественники. Помимо техники, отвезут еду, одежду и медикаменты. Через несколько дней грузовик с поддержкой прибудет на фронт. Ранее агентство сообщало, что свердловская федерация бокса отправила помощь мобилизованным землякам. В груз вошли вещи первой необходимости.