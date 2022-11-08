Общественники из Урала объединились, чтобы помочь бойцам на фронте
новость из сюжетаМобилизация в России
Уральцы послали дроны солдатам на спецоперацию. Об этом рассказали URA.RU волонтеры.
«Жители Екатеринбурга, Тюмени, ХМАО и ЯНАО отправили бойцам на фронт технику. В помощь вошли дроны, грузовик УАЗ, пассажирский „Соболь“, бензогенератор и многое другое», — сообщили общественники.
Помимо техники, отвезут еду, одежду и медикаменты. Через несколько дней грузовик с поддержкой прибудет на фронт.
Ранее агентство сообщало, что свердловская федерация бокса отправила помощь мобилизованным землякам. В груз вошли вещи первой необходимости.
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