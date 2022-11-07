В ХМАО прокуратура устроила спецсовещание из-за погорельцев из аварийного дома

08 ноября 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Пожар в доме случился 6 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургутском районе (ХМАО) прокуратура организовала спецсовещание с властями поселка Солнечного. Ведомство потребовало у чиновников ускорить восстановление аварийного дома, где 6 ноября произошел крупный пожар и все это время погорельцы оставались без света. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района. «После того, как выяснилось, что погорельцы аварийного дома, где 6 ноября произошел пожар, были брошены на произвол судьбы, прокуратура инициировала проведение совещания. Там местные власти пообещали в кратчайшие сроки устранить проблемы с электричеством. В самом доме начнутся восстановительные работы. Его переселение планируется в декабре 2023 года. До этого время он будет оборудован укрепляющими конструкциями для безопасности людей», — рассказал журналисту агентства инсайдер. Сами жители ранее записали видеообращение к губернатору ХМАО, жалуясь на бездействие местных властей. «Администрация не принимает никаких мер, чтобы восстановить свет, везде вода течет», — говорит один жильцов дома на видео, которое опубликовали в группе «К-Информ» соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили информацию о проведении совещания. «Инициатором стал прокурор Сургутского района Александр Еременко. Обсуждались вопрос обеспечения людей жильем, проведение восстановительных работ и подача электричества. После совещания этот вопрос ускорили, сейчас первый этаж уже подключили», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. Погорельцам, чьи квартиры особенно пострадали в пожаре и которым негде жить, местные власти обещают предоставить временное жилье. «Есть и маневренный фонд, и вторичное жилье. Порядка 10-12 семей можем расселить, но на сегодня поступило только три обращения от собственников, которым негде жить», — сообщил журналисту URA.RU мэр поселка Игорь Наумов. По его словам, сейчас власти приступают к ремонту, который займет около трех недель. Ранее URA.RU рассказывало, что во время этого пожара в поселке Солнечном инвалид-колясочник попал в ловушку в горящем доме. Он оказался заблокирован на втором этаже здания.

В Сургутском районе (ХМАО) прокуратура организовала спецсовещание с властями поселка Солнечного. Ведомство потребовало у чиновников ускорить восстановление аварийного дома, где 6 ноября произошел крупный пожар и все это время погорельцы оставались без света. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района. «После того, как выяснилось, что погорельцы аварийного дома, где 6 ноября произошел пожар, были брошены на произвол судьбы, прокуратура инициировала проведение совещания. Там местные власти пообещали в кратчайшие сроки устранить проблемы с электричеством. В самом доме начнутся восстановительные работы. Его переселение планируется в декабре 2023 года. До этого время он будет оборудован укрепляющими конструкциями для безопасности людей», — рассказал журналисту агентства инсайдер. Сами жители ранее записали видеообращение к губернатору ХМАО, жалуясь на бездействие местных властей. «Администрация не принимает никаких мер, чтобы восстановить свет, везде вода течет», — говорит один жильцов дома на видео, которое опубликовали в группе «К-Информ» соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили информацию о проведении совещания. «Инициатором стал прокурор Сургутского района Александр Еременко. Обсуждались вопрос обеспечения людей жильем, проведение восстановительных работ и подача электричества. После совещания этот вопрос ускорили, сейчас первый этаж уже подключили», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. Погорельцам, чьи квартиры особенно пострадали в пожаре и которым негде жить, местные власти обещают предоставить временное жилье. «Есть и маневренный фонд, и вторичное жилье. Порядка 10-12 семей можем расселить, но на сегодня поступило только три обращения от собственников, которым негде жить», — сообщил журналисту URA.RU мэр поселка Игорь Наумов. По его словам, сейчас власти приступают к ремонту, который займет около трех недель. Ранее URA.RU рассказывало, что во время этого пожара в поселке Солнечном инвалид-колясочник попал в ловушку в горящем доме. Он оказался заблокирован на втором этаже здания.