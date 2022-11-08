Вечером 8 ноября Екатеринбург замер в пробках Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Центральные улицы Екатеринбурга встали в десятибалльные пробки. Движение в городе практически парализовано из-за обледенения дорог. В разных частях центра уральской столицы зафиксированы автомобильные аварии, свидетельствует сервис «Яндекс. Карты».

Тяжелее всего обстановка на улицах Луначарского, Первомайской, Малышева и проспекте Ленина. Там движение остановлено в обе стороны. Улица 8 Марта стоит от Декабристов до Радищева. На Восточной автомобилисты выстроились от Шевченко до Декабристов. Умеренные пробки на улице Щорса, а проспект Космонавтов практически свободен.

В конце октября в Свердловской области и Екатеринбурге прошли снегопады. Через несколько дней в регион пришло потепление, из-за которого сугробы растаяли. Из-за резких заморозков, сменивших плюсовую температуру, улицы Екатеринбурга покрылись ледяной коркой.