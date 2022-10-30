Резкое потепление ожидается в Екатеринбурге после снегопада

31 октября 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

На несколько дней в Екатеринбурге снова установится плюсовая температура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После обильного снегопада в Екатеринбурге и Свердловской области на несколько дней установится теплая погода с кратковременными осадками. По данным порталов Gismeteo и «Яндекс. Погода», 1 ноября воздух на Урале прогреется до +5 градусов. Синоптики прогнозируют, что потепление начнется утром 31 октября. Температура поднимется до +2 градусов, а во второй половине дня снегопад сменится небольшими дождями. К вечеру 1 ноября также пройдут осадки, а термометры покажут +4-5 градусов, а выше нуля будет даже ночью. Со второй половины среды, 2 ноября, вновь начнется похолодание. В ближайшую неделю, по предварительным оценкам синоптиков, погода в Екатеринбурге будет оставаться нестабильной. Нулевая температура будет сменяться то небольшими похолоданиями (до -2 градусов), то такими же незначительными потеплениями (до +2 градусов). Утром 31 октября Екатеринбург и города Свердловской области накрыл снегопад. Из-за ухудшения ситуации на дорогах за несколько часов на трассе Серов — Екатеринбург случилось по меньшей мере пять аварий.

После обильного снегопада в Екатеринбурге и Свердловской области на несколько дней установится теплая погода с кратковременными осадками. По данным порталов Gismeteo и «Яндекс. Погода», 1 ноября воздух на Урале прогреется до +5 градусов. Синоптики прогнозируют, что потепление начнется утром 31 октября. Температура поднимется до +2 градусов, а во второй половине дня снегопад сменится небольшими дождями. К вечеру 1 ноября также пройдут осадки, а термометры покажут +4-5 градусов, а выше нуля будет даже ночью. Со второй половины среды, 2 ноября, вновь начнется похолодание. В ближайшую неделю, по предварительным оценкам синоптиков, погода в Екатеринбурге будет оставаться нестабильной. Нулевая температура будет сменяться то небольшими похолоданиями (до -2 градусов), то такими же незначительными потеплениями (до +2 градусов). Утром 31 октября Екатеринбург и города Свердловской области накрыл снегопад. Из-за ухудшения ситуации на дорогах за несколько часов на трассе Серов — Екатеринбург случилось по меньшей мере пять аварий.