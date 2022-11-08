«Единая Россия» хочет потратить миллиарды рублей на сельское хозяйство и соцпроекты

«Единая Россия» предложила направить миллиарды рублей дополнительного финансирования на развитие сельского хозяйства и социальные проекты. Это стало возможным благодаря партийной программной комиссии и поручениям, которые дал председатель «ЕР» Дмитрий Медведев. Как сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия предложила внести соответствующие поправки в федеральный бюджет.
«Перечень направлений, на которые партия предлагает направить дополнительные средства, достаточно широкий: от развития села и центров занятости до расходов на поддержку русской культуры за рубежом и восстановление объектов культурного наследия в наших регионах», — заявил Турчак, его слова приводит официальный сайт ЕР. Секретарь Генсовета сообщил, на что планируют потратить дополнительные деньги:
- На развитие сельского хозяйства будет направлено 10,5 млрд рублей.
- На устранение цифрового неравенства в регионах, поддержку граждан с помощью социального контракта, организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования — 18,4 млрд рублей.
- Учащимся старших классов выделят на освоение языков программирования 1,4 млрд рублей.
- На программу развития молодежного предпринимательства и обучение участников студотрядов рабочим специальностям — 450 млн и 250 млн рублей соответственно.
- На господдержку НКО, социально значимые проекты, поддержку русских театров за рубежом, восстановление объектов культурного наследия в регионах, компенсацию за вред жизни и здоровью волонтеров запланировано 784 млн рублей.
Проект федерального бюджет на 2023—2025 годы был принят в первом чтении 26 октября. Фракция «Единой России» проголосовала в его поддержку.
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