Суровикин доложил Шойгу об обеспечении мобилизованных

Министр обороны Шойгу выслушал доклад Суровикина об обеспечении мобилизованных всеми видами довольствия
новость из сюжетаМобилизация в России
Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин отчитался об обеспечении мобилизованных перед министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад командующего по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации», — передает telegram-канал Минобороны.
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