В лагере в пригороде Кургана введут начальную военную подготовку

08 ноября 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

В курганском лагере будут проводить занятия по НВП (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После ремонта в лагере имени Коли Мяготина, который находится в пригороде Кургана, будут проводить занятия для школьников по начальной военной и туристкой подготовке. Информация об этом была опубликована 8 ноября на сайте департамента образования и науки региона. «Еще один современный лагерь, который будет ориентирован на начальную военную и туристскую подготовку школьников, появится в пригороде Кургана — началось восстановление пионерского лагеря имени Коли Мяготина. <…> В Чумляке (Щучанский округ) можно проявить свою социальную активность, учебные, творческие, спортивные возможности или пройти подготовку по военно-патриотическому направлению», — говорится в сообщении ведомства. Региональный центр патриотического воспитания проводит курс начальной военной подготовки. Школьников учат оказанию первой медицинской помощи, радиационной, химической и биологической защите, военной топографии, скалолазанию и многому другому. Реализацию областного стандарта гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения обсудили на совещании, которое прошло в департаменте. В нем приняли участие заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, заместители глав муниципалитетов по социальным вопросам, руководители образовательных учреждений и представители органов местного самоуправления. Ранее URA.RU сообщало, что курганских школьников, а также первокурсников техникумов и колледжей будут учить тактике и стрельбе. Практические занятия включат в спецкурс по начальной военной подготовке.

После ремонта в лагере имени Коли Мяготина, который находится в пригороде Кургана, будут проводить занятия для школьников по начальной военной и туристкой подготовке. Информация об этом была опубликована 8 ноября на сайте департамента образования и науки региона. «Еще один современный лагерь, который будет ориентирован на начальную военную и туристскую подготовку школьников, появится в пригороде Кургана — началось восстановление пионерского лагеря имени Коли Мяготина. <…> В Чумляке (Щучанский округ) можно проявить свою социальную активность, учебные, творческие, спортивные возможности или пройти подготовку по военно-патриотическому направлению», — говорится в сообщении ведомства. Региональный центр патриотического воспитания проводит курс начальной военной подготовки. Школьников учат оказанию первой медицинской помощи, радиационной, химической и биологической защите, военной топографии, скалолазанию и многому другому. Реализацию областного стандарта гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения обсудили на совещании, которое прошло в департаменте. В нем приняли участие заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, заместители глав муниципалитетов по социальным вопросам, руководители образовательных учреждений и представители органов местного самоуправления. Ранее URA.RU сообщало, что курганских школьников, а также первокурсников техникумов и колледжей будут учить тактике и стрельбе. Практические занятия включат в спецкурс по начальной военной подготовке.