Член СПЧ Вышинский: условия Зеленского для переговоров с РФ — хамство

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Условия Зеленского для переговоров не несут никакого конструктива, заявил Вышинский Фото:

Условия для начала переговоров с Россией, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются хамством и не несут никакого конструктива. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский.

«Мне кажется, что это разговор в хамском тоне, когда не важно содержание, а важен тон, который не предполагает никакого конструктива. И уж тем более он не предполагает, что эти условия будут базовыми для начала переговоров [с РФ]», — передает слова Вышинского радио Sputnik.

Член совета по правам человека отметил, что Россия еще с момента начала спецоперации была готова к переговорам. Более того, РФ еще и создавала условия для их проведения. «И вот теперь появились утечки, что американская сторона побуждает Украину к ведению переговоров с Россией», — подчеркнул Вышинский.

Ранее Зеленский озвучил условия для реализации переговоров между Киевом и Москвой. Среди них: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение Украине всех убытков, наказание каждого военного преступника, а также гарантии, что подобные конфликты больше не повторятся, сообщает RT.

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Условия для начала переговоров с Россией, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются хамством и не несут никакого конструктива. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский. «Мне кажется, что это разговор в хамском тоне, когда не важно содержание, а важен тон, который не предполагает никакого конструктива. И уж тем более он не предполагает, что эти условия будут базовыми для начала переговоров [с РФ]», — передает слова Вышинского радио Sputnik. Член совета по правам человека отметил, что Россия еще с момента начала спецоперации была готова к переговорам. Более того, РФ еще и создавала условия для их проведения. «И вот теперь появились утечки, что американская сторона побуждает Украину к ведению переговоров с Россией», — подчеркнул Вышинский. Ранее Зеленский озвучил условия для реализации переговоров между Киевом и Москвой. Среди них: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение Украине всех убытков, наказание каждого военного преступника, а также гарантии, что подобные конфликты больше не повторятся, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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