Евросоюз не смог выплатить Украине 3 млрд евро

08 ноября 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

ЕС осуществит выплату в начале 2023 года, в рамках уже следующей программы кредитной помощи, сообщил Домбровскис Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Евросоюз не сможет выделить Украине 3 миллиарда евро в качестве поддержки. Это треть от средств, предусмотренных программой макрофинансовой помощи, обещанной Еврокомиссией в мае. Об этом заявил первый заместитель главы комиссии Валдис Домбровскис. «Что касается 3 млрд евро, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 млрд евро, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году», — передает слова Домбровскиса издание ТАСС. По словам замглавы Еврокомиссии, ЕС осуществит выплату в начале 2023 года, в рамках уже следующей программы кредитной помощи. Домбровскис дал понять, что Украина в итоге не получит обещанные в этом году три миллиарда. «Что касается финансирования в этом году, то мы рассчитываем, что последний платеж в 2,5 миллиарда достигнет Киева до конца текущего месяца», — заключил член Еврокомиссии. Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине 18 миллиардов евро в качестве помощи, передает RT. Для получения кредита Киеву были выдвинуты условия, которые украинская сторона должна выполнить: верховенство закона, борьба с мошенничеством и коррупцией. Это должно поддержать ее усилия по вступлению в ЕС, пишет «Национальная служба новостей».

Евросоюз не сможет выделить Украине 3 миллиарда евро в качестве поддержки. Это треть от средств, предусмотренных программой макрофинансовой помощи, обещанной Еврокомиссией в мае. Об этом заявил первый заместитель главы комиссии Валдис Домбровскис. «Что касается 3 млрд евро, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 млрд евро, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году», — передает слова Домбровскиса издание ТАСС. По словам замглавы Еврокомиссии, ЕС осуществит выплату в начале 2023 года, в рамках уже следующей программы кредитной помощи. Домбровскис дал понять, что Украина в итоге не получит обещанные в этом году три миллиарда. «Что касается финансирования в этом году, то мы рассчитываем, что последний платеж в 2,5 миллиарда достигнет Киева до конца текущего месяца», — заключил член Еврокомиссии. Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине 18 миллиардов евро в качестве помощи, передает RT. Для получения кредита Киеву были выдвинуты условия, которые украинская сторона должна выполнить: верховенство закона, борьба с мошенничеством и коррупцией. Это должно поддержать ее усилия по вступлению в ЕС, пишет «Национальная служба новостей».