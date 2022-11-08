Бывший пермский министр нашел новую работу

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Заозерье место строительства нового моста. Пермь, уханов николай
По его словам, ему поступало несколько предложений о трудоустройстве Фото:

Бывший министр транспорта Пермского края Николай Уханов получил должность председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Калининграде. Информация об этом размещена на сайте мэрии Калининграда.

Николай Уханов приступил к работе с 7 ноября. Ему, по его словам, поступало несколько предложений о трудоустройстве. «Калининградцы оказались оперативнее. Мне позвонил глава города и пригласил. Дали квартиру», — передает «Коммерсант» слова экс-министра.

Ранее URA.RU писало, что Николая Уханова оштрафовали на 20 тысяч рублей. Будучи министром, он нарушил порядок предоставления субсидий.

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Бывший министр транспорта Пермского края Николай Уханов получил должность председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Калининграде. Информация об этом размещена на сайте мэрии Калининграда. Николай Уханов приступил к работе с 7 ноября. Ему, по его словам, поступало несколько предложений о трудоустройстве. «Калининградцы оказались оперативнее. Мне позвонил глава города и пригласил. Дали квартиру», — передает «Коммерсант» слова экс-министра. Ранее URA.RU писало, что Николая Уханова оштрафовали на 20 тысяч рублей. Будучи министром, он нарушил порядок предоставления субсидий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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