Бывший пермский министр нашел новую работу

08 ноября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

По его словам, ему поступало несколько предложений о трудоустройстве Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Бывший министр транспорта Пермского края Николай Уханов получил должность председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Калининграде. Информация об этом размещена на сайте мэрии Калининграда. Николай Уханов приступил к работе с 7 ноября. Ему, по его словам, поступало несколько предложений о трудоустройстве. «Калининградцы оказались оперативнее. Мне позвонил глава города и пригласил. Дали квартиру», — передает «Коммерсант» слова экс-министра. Ранее URA.RU писало, что Николая Уханова оштрафовали на 20 тысяч рублей. Будучи министром, он нарушил порядок предоставления субсидий.

Бывший министр транспорта Пермского края Николай Уханов получил должность председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Калининграде. Информация об этом размещена на сайте мэрии Калининграда. Николай Уханов приступил к работе с 7 ноября. Ему, по его словам, поступало несколько предложений о трудоустройстве. «Калининградцы оказались оперативнее. Мне позвонил глава города и пригласил. Дали квартиру», — передает «Коммерсант» слова экс-министра. Ранее URA.RU писало, что Николая Уханова оштрафовали на 20 тысяч рублей. Будучи министром, он нарушил порядок предоставления субсидий.