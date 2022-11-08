Бывший пермский министр нашел новую работу

По его словам, ему поступало несколько предложений о трудоустройстве
Бывший министр транспорта Пермского края Николай Уханов получил должность председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Калининграде. Информация об этом размещена на сайте мэрии Калининграда.
Николай Уханов приступил к работе с 7 ноября. Ему, по его словам, поступало несколько предложений о трудоустройстве. «Калининградцы оказались оперативнее. Мне позвонил глава города и пригласил. Дали квартиру», — передает «Коммерсант» слова экс-министра.
Ранее URA.RU писало, что Николая Уханова оштрафовали на 20 тысяч рублей. Будучи министром, он нарушил порядок предоставления субсидий.
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