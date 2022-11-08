Сенатор Пушков: США изменит свое отношение к Украине

Сенатор Пушков предрек США сложности с оказанием помощи Украине

09 ноября 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков считает, что Байдену будет сложнее проводить программы финансовой помощи Украине в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Выборы в Сенат США в 2022 году В случае победы республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс США администрация президента Джо Байдена столкнется с трудностями при оказании финансовой помощи Украине. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. «Для республиканцев расточительная украинская политика администрации Байдена станет логичным объектом для политических атак, направленных на ослабление популярности демократов в преддверии президентских выборов 2024 года», — сообщил Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, для Украины это станет неблагоприятным фактором. Сенатор также отметил, что победа республиканцев не приведет к существенным изменениям во внешней политике Америки. Однако усилятся позиции критиков помощи США Украине. Ранее сообщалось, что сенатор Пушков раскритиковал надежду украинцев о процветании в составе ЕС. В своем заявлении он опирался на результаты опроса, согласно которому большинство граждан страны уверены, что через десять лет Украина будет преуспевающим государством и членом Европейского Союза.

В случае победы республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс США администрация президента Джо Байдена столкнется с трудностями при оказании финансовой помощи Украине. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. «Для республиканцев расточительная украинская политика администрации Байдена станет логичным объектом для политических атак, направленных на ослабление популярности демократов в преддверии президентских выборов 2024 года», — сообщил Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, для Украины это станет неблагоприятным фактором. Сенатор также отметил, что победа республиканцев не приведет к существенным изменениям во внешней политике Америки. Однако усилятся позиции критиков помощи США Украине. Ранее сообщалось, что сенатор Пушков раскритиковал надежду украинцев о процветании в составе ЕС. В своем заявлении он опирался на результаты опроса, согласно которому большинство граждан страны уверены, что через десять лет Украина будет преуспевающим государством и членом Европейского Союза.