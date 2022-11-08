08 ноября 2022
07 ноября 2022

В Тюмени за аренду однушки требуют более 100 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Ананьев и «Огни Екатеринбурга». Интервью, интерьер, квартира, апартаменты
Первый месяц аренды квартиры обойдется будущим жильцам в 105 тысяч рублей Фото:

В центре Тюмени сдают однокомнатную квартиру, первый месяц жизни в которой обойдется в 105 тысяч рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito.

«Однокомнатная квартира площадью 45 квадратных метров. 50 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч комиссия, 25 тысяч залог. Расположена в исторической части города», — говорится в объявлении.

Квартира находится на шестом этажи, внутри выполнен современный ремонт. Для проживания есть вся необходимая техника и мебель. Владелец одобряет проживание с детьми, но запрещает присутствие животных в квартире.

Ранее URA.RU писало, что в одном из жилых кварталов Тюмени посуточно сдают «квартиру для взрослых». Жители города считают этот ЖК одним из самых семейных в Тюмени.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В центре Тюмени сдают однокомнатную квартиру, первый месяц жизни в которой обойдется в 105 тысяч рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. «Однокомнатная квартира площадью 45 квадратных метров. 50 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч комиссия, 25 тысяч залог. Расположена в исторической части города», — говорится в объявлении. Квартира находится на шестом этажи, внутри выполнен современный ремонт. Для проживания есть вся необходимая техника и мебель. Владелец одобряет проживание с детьми, но запрещает присутствие животных в квартире. Ранее URA.RU писало, что в одном из жилых кварталов Тюмени посуточно сдают «квартиру для взрослых». Жители города считают этот ЖК одним из самых семейных в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...