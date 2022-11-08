В центре Тюмени сдают однокомнатную квартиру, первый месяц жизни в которой обойдется в 105 тысяч рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito.
«Однокомнатная квартира площадью 45 квадратных метров. 50 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч комиссия, 25 тысяч залог. Расположена в исторической части города», — говорится в объявлении.
Квартира находится на шестом этажи, внутри выполнен современный ремонт. Для проживания есть вся необходимая техника и мебель. Владелец одобряет проживание с детьми, но запрещает присутствие животных в квартире.
Ранее URA.RU писало, что в одном из жилых кварталов Тюмени посуточно сдают «квартиру для взрослых». Жители города считают этот ЖК одним из самых семейных в Тюмени.
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