Первый месяц аренды квартиры обойдется будущим жильцам в 105 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В центре Тюмени сдают однокомнатную квартиру, первый месяц жизни в которой обойдется в 105 тысяч рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito.

«Однокомнатная квартира площадью 45 квадратных метров. 50 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч комиссия, 25 тысяч залог. Расположена в исторической части города», — говорится в объявлении.

Квартира находится на шестом этажи, внутри выполнен современный ремонт. Для проживания есть вся необходимая техника и мебель. Владелец одобряет проживание с детьми, но запрещает присутствие животных в квартире.

Ранее URA.RU писало, что в одном из жилых кварталов Тюмени посуточно сдают «квартиру для взрослых». Жители города считают этот ЖК одним из самых семейных в Тюмени.