07 ноября 2022

В одном из семейных районов Тюмени сдают БДСМ-квартиру. Фото

В тюменском жилом квартале «Колумб» сдают квартиру для взрослых развлечений
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, маска, бдсм
Стоимость такой квартиры за сутки от семи тысяч рублей Фото:

В одном из новых жилых кварталов Тюмени посуточно сдается «квартира для взрослых». Объявление размещено на площадке Avito. Тюменцы считают этот ЖК одним из самых семейных в городе.

«Квартира-студия для влюбленных в стиле БДСМ. Стоимость за сутки от семи тысяч», — указано в объявлении. Также в нем уточняется, что в апартаменты пускают гостей только старше 18 лет.

Данную квартиру в ЖК «Колумб» предлагают арендовать как тем, кто ищет новых ощущений и хочет уединиться со второй половиной, так и тем, кто ищет площадку для проведения тематических фотосессий. Важным уточнением является то, что в квартире запрещено курить, устраивать вечеринки, а также заселяться туда с детьми и животными.

Сами тюменцы считают жилой квартал «Колумб» одним из самых семейных. «Мы рассматриваем покупку квартиры именно там, потому что район удаленный и спокойный. Неподалеку есть детский сад», — рассказала читательница Олеся.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени посуточно сдается квартира «для взрослых». В объявлении о сдаче подчеркнули, что гостям будут обеспечены полная безопасность и конфиденциальность.

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В одном из новых жилых кварталов Тюмени посуточно сдается «квартира для взрослых». Объявление размещено на площадке Avito. Тюменцы считают этот ЖК одним из самых семейных в городе. «Квартира-студия для влюбленных в стиле БДСМ. Стоимость за сутки от семи тысяч», — указано в объявлении. Также в нем уточняется, что в апартаменты пускают гостей только старше 18 лет. Данную квартиру в ЖК «Колумб» предлагают арендовать как тем, кто ищет новых ощущений и хочет уединиться со второй половиной, так и тем, кто ищет площадку для проведения тематических фотосессий. Важным уточнением является то, что в квартире запрещено курить, устраивать вечеринки, а также заселяться туда с детьми и животными. Сами тюменцы считают жилой квартал «Колумб» одним из самых семейных. «Мы рассматриваем покупку квартиры именно там, потому что район удаленный и спокойный. Неподалеку есть детский сад», — рассказала читательница Олеся. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени посуточно сдается квартира «для взрослых». В объявлении о сдаче подчеркнули, что гостям будут обеспечены полная безопасность и конфиденциальность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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