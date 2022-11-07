В тюменском жилом квартале «Колумб» сдают квартиру для взрослых развлечений

Стоимость такой квартиры за сутки от семи тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В одном из новых жилых кварталов Тюмени посуточно сдается «квартира для взрослых». Объявление размещено на площадке Avito. Тюменцы считают этот ЖК одним из самых семейных в городе.

«Квартира-студия для влюбленных в стиле БДСМ. Стоимость за сутки от семи тысяч», — указано в объявлении. Также в нем уточняется, что в апартаменты пускают гостей только старше 18 лет.

Данную квартиру в ЖК «Колумб» предлагают арендовать как тем, кто ищет новых ощущений и хочет уединиться со второй половиной, так и тем, кто ищет площадку для проведения тематических фотосессий. Важным уточнением является то, что в квартире запрещено курить, устраивать вечеринки, а также заселяться туда с детьми и животными.

Сами тюменцы считают жилой квартал «Колумб» одним из самых семейных. «Мы рассматриваем покупку квартиры именно там, потому что район удаленный и спокойный. Неподалеку есть детский сад», — рассказала читательница Олеся.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени посуточно сдается квартира «для взрослых». В объявлении о сдаче подчеркнули, что гостям будут обеспечены полная безопасность и конфиденциальность.