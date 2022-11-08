Американский актер вручил Зеленскому статуэтку премии «Оскар»

09 ноября 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Шон Пенн лично привез статуэтку Зеленскому Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский получил статуэтку премии «Оскар» из рук американского актера Шона Пенна. Для этого артист приехал в Киев. «Шон привез статуэтку „Оскара“ как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться на Украине до окончания спецоперации», — написал Зеленский в своем telegram-канале. В ответ президент Украины вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени. Зеленский поблагодарил Пенна за поддержку. Имя актера увековечили на «Алее смелости» в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский получил статуэтку премии «Оскар» из рук американского актера Шона Пенна. Для этого артист приехал в Киев. «Шон привез статуэтку „Оскара“ как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться на Украине до окончания спецоперации», — написал Зеленский в своем telegram-канале. В ответ президент Украины вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени. Зеленский поблагодарил Пенна за поддержку. Имя актера увековечили на «Алее смелости» в Киеве.