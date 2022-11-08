Американский актер вручил Зеленскому статуэтку премии «Оскар»

Шон Пенн лично привез статуэтку Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский получил статуэтку премии «Оскар» из рук американского актера Шона Пенна. Для этого артист приехал в Киев.
«Шон привез статуэтку „Оскара“ как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться на Украине до окончания спецоперации», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
В ответ президент Украины вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени. Зеленский поблагодарил Пенна за поддержку. Имя актера увековечили на «Алее смелости» в Киеве.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews