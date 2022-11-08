08 ноября 2022

Американский актер вручил Зеленскому статуэтку премии «Оскар»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Шон Пенн лично привез статуэтку Зеленскому Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский получил статуэтку премии «Оскар» из рук американского актера Шона Пенна. Для этого артист приехал в Киев.

«Шон привез статуэтку „Оскара“ как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться на Украине до окончания спецоперации», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

В ответ президент Украины вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени. Зеленский поблагодарил Пенна за поддержку. Имя актера увековечили на «Алее смелости» в Киеве.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент Украины Владимир Зеленский получил статуэтку премии «Оскар» из рук американского актера Шона Пенна. Для этого артист приехал в Киев. «Шон привез статуэтку „Оскара“ как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться на Украине до окончания спецоперации», — написал Зеленский в своем telegram-канале. В ответ президент Украины вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени. Зеленский поблагодарил Пенна за поддержку. Имя актера увековечили на «Алее смелости» в Киеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...