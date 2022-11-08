08 ноября 2022

В Челябинской области 23 завода выполняют мобилизационные задания

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Погрузка амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Челябинск, спальник, амуниция, спальный мешок, коврики
Производство теплых спальников в регионе поставили на поток Фото:
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Мобилизация в России

В Челябинской области 23 предприятия выполняют мобилизационные задания. Об этом сообщило министерство промышленности и природных ресурсов региона.

«Например, обувная фабрика „Юничел“ начала шить берцы, приближенные к армейским стандартам. Увеличились объемы производства и в Кусинской обувной компании — речь также об армейской обуви», — пишут «Известия» со ссылкой на данные минпромышленности.

Несколько предприятий в регионе занимаются изготовлением спальных мешков для военных. Власти региона обещали поддержку компаниям, которые помогают с оснащением мобилизованных.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер говорил, что ряд предприятий переформатировал свои линии под фронтовые нужды. Первые потребности в спальных мешках были закрыты благодаря неравнодушным гражданам, однако потом производство теплых спальников наладили несколько других предприятий.

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В Челябинской области 23 предприятия выполняют мобилизационные задания. Об этом сообщило министерство промышленности и природных ресурсов региона. «Например, обувная фабрика „Юничел“ начала шить берцы, приближенные к армейским стандартам. Увеличились объемы производства и в Кусинской обувной компании — речь также об армейской обуви», — пишут «Известия» со ссылкой на данные минпромышленности. Несколько предприятий в регионе занимаются изготовлением спальных мешков для военных. Власти региона обещали поддержку компаниям, которые помогают с оснащением мобилизованных. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер говорил, что ряд предприятий переформатировал свои линии под фронтовые нужды. Первые потребности в спальных мешках были закрыты благодаря неравнодушным гражданам, однако потом производство теплых спальников наладили несколько других предприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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