Челябинские заводы переходят на выпуск продукции для фронта

В Челябинской области начали выпуск бронежилетов, берцев, ковриков и термобелья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Ряд предприятий Челябинской области освоили выпуск продукции, необходимой для оснащения мобилизованных южноуральцев и армейских подразделений. Об этом заявил 11 октября губернатор Алексей Текслер.

«Почти сразу после объявления частичной мобилизации поставил задачу обеспечить наших ребят качественной оснащением и амуницией. Челябинская область, как и прежде, на острие этой работы. Уже появились первые результаты», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Он также назвал ряд челябинских компаний, освоивших выпуск снаряжения. Так, предприятие «Спецтехнологии» увеличивает производство бронежилетов различных классов защиты, обувная фабрика «Юничел» начинает выпуск берцев по армейским стандартам. Фабрика «Ян» из Кременкуля освоила производство термобелья, а предприятие «Вторком» — удобных в транспортировке походных матрасов (ковриков).

«Первые потребности в них мобилизованных мы закрыли, как и в спальных мешках, благодаря поддержке земляков. Но теперь производство утепленных зимних спальников наладили „Стеганофъ“ и несколько других предприятий. Наладим и пошив жилетов-разгрузок, которые ценятся на передовой», — добавил Текслер.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. На сегодня Челябинская область выполнила заданный ей план примерно на 70%. При этом практически четверть призванных по мобилизации составляют добровольцы — это позволило остановить работу по их привлечению в ранее сформированные именные батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец». Для их семей в регионе введен ряд льгот: выплаты на детей, помощь при газификации, оплата обучения, детских садов и другие. Кроме того, часть амуниции и аптечки для уходящих на фронт предоставила область.