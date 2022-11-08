В Тюменской области и в ХМАО стали меньше собирать налогов

09 ноября 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

Налоговые сборы выросли в ЯНАО, но сократились в ХМАО и в Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области и в ХМАО сократились налоговые сборы. Об этом сообщили аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики ФНС. В ЯНАО же налоговые сборы выросли. «В 2/3 российских регионов в сентябре налоговые сборы были выше, чем год назад. Существеннее всего они (налоговые сборы — прим. ред.) выросли в Ямало-Ненецком автономном округе (+14,7 млрд). <…> Наиболее заметные недопоступления отмечались в Ханты-Мансийском автономном округе (—49,3 млрд рублей), Тюменской области (—6,7 млрд)», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные FinExpertiza. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти хотят освободить от налога на имущество компании, создающие объекты туриндстрии. Соответствующий законопроект, внесенный правительством региона, опубликовали на сайте Тюменской облдумы.

В Тюменской области и в ХМАО сократились налоговые сборы. Об этом сообщили аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики ФНС. В ЯНАО же налоговые сборы выросли. «В 2/3 российских регионов в сентябре налоговые сборы были выше, чем год назад. Существеннее всего они (налоговые сборы — прим. ред.) выросли в Ямало-Ненецком автономном округе (+14,7 млрд). <…> Наиболее заметные недопоступления отмечались в Ханты-Мансийском автономном округе (—49,3 млрд рублей), Тюменской области (—6,7 млрд)», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные FinExpertiza. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти хотят освободить от налога на имущество компании, создающие объекты туриндстрии. Соответствующий законопроект, внесенный правительством региона, опубликовали на сайте Тюменской облдумы.