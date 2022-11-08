08 ноября 2022

Псковский экс-чиновник назначен министром в правительстве Херсонской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Должность руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев покинул 27 сентября Фото:

Бывший руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев переходит на должность министра внутренней политики Херсонской области. Об этом чиновник сообщил журналистам.

«Опыт работы в Псковской области будет реализовываться в полной мере при организации и работе внутриполитического блока Херсонской области», — рассказал Дмитриев Псковскому. Об этом известили журналисты издания «Псковское агентство информации» (ПАИ). Пост руководителя аппарата правительства чиновник покинул 27 сентября.

На место Сергея Дмитриева назначена Наталья Волкова. Ранее она занимала пост заместителя.

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Бывший руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев переходит на должность министра внутренней политики Херсонской области. Об этом чиновник сообщил журналистам. «Опыт работы в Псковской области будет реализовываться в полной мере при организации и работе внутриполитического блока Херсонской области», — рассказал Дмитриев Псковскому. Об этом известили журналисты издания «Псковское агентство информации» (ПАИ). Пост руководителя аппарата правительства чиновник покинул 27 сентября. На место Сергея Дмитриева назначена Наталья Волкова. Ранее она занимала пост заместителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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