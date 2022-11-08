Псковский экс-чиновник назначен министром в правительстве Херсонской области

09 ноября 2022 в 04:54 Размер текста - 17 +

Должность руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев покинул 27 сентября Фото: официальный сайт правительства Псковской области Бывший руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев переходит на должность министра внутренней политики Херсонской области. Об этом чиновник сообщил журналистам. «Опыт работы в Псковской области будет реализовываться в полной мере при организации и работе внутриполитического блока Херсонской области», — рассказал Дмитриев Псковскому. Об этом известили журналисты издания «Псковское агентство информации» (ПАИ). Пост руководителя аппарата правительства чиновник покинул 27 сентября. На место Сергея Дмитриева назначена Наталья Волкова. Ранее она занимала пост заместителя.

Бывший руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев переходит на должность министра внутренней политики Херсонской области. Об этом чиновник сообщил журналистам. «Опыт работы в Псковской области будет реализовываться в полной мере при организации и работе внутриполитического блока Херсонской области», — рассказал Дмитриев Псковскому. Об этом известили журналисты издания «Псковское агентство информации» (ПАИ). Пост руководителя аппарата правительства чиновник покинул 27 сентября. На место Сергея Дмитриева назначена Наталья Волкова. Ранее она занимала пост заместителя.