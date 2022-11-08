Госдума огласила законы, касающиеся спецоперации

Добровольцы получат статус ветеранов, а юрлиц с новых территорий РФ включат в госреестр

Ветеранам боевых действий положены льготы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России приняты два законопроекта, касающиеся спецоперации на Украине. Они наделяют добровольцев статусом ветеранов боевых действий и вводят юрилиц из новых регионов в правовое поле РФ. Соответствующие документы приняла Госдума.

«Речь идет о добровольцах, которые „содействуют выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ в ходе СВО на территории Украины, Донецкой и Луганских народных республик начиная с 24 февраля. А также на территории Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября“», — пояснил глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия») суть законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО, пишет « Коммерсант ». Отмечается, что те добровольцы, которые будут ранены в ходе спецоперации, получат статус инвалидов боевых действий. Этим категориям граждан положены льготы, в том числе компенсация на оплату жилья. Принятие законопроекта повлечет за собой ежегодные расходы около 750 млн рублей.

Второй законопроект вводит юрлиц из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовое поле России. До конца года их включат в российский единый госреестр юридических лиц, а они должны привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ. Под закон попадает порядка 30 тысяч юридических лиц.