«Коммерсант»: дорожникам огласили новые требования

Дорожников обяжут отчитываться о ремонтах, перекрытиях и жалобах россиян

09 ноября 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Поправки будут вступать в силу поэтапно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владельцы дорог будут обязаны передавать данные о ремонтах, ограничениях движения и жалобах граждан в систему контроля дорожных фондов (СКДФ). За отказ выполнять требования им будет грозить штраф до 200 тысяч рублей. Об этом говорится в правительственных поправках к КоАП, которые были приняты Госдумой во втором чтении. Соответствующий закон Госдума планирует принять в ближайшее время и он вступит в силу в 2024—2025 годах. В первоначальной редакции поправок предлагалось установить единый штраф для всех владельцев дорог, но была предложена дифференцированная система. Если владелец дороги не предоставит сведения в СКДФ, то в первый раз его оштрафуют на 50—150 тысяч рублей. В том случае, если нарушение будет совершено представителем муниципалитета, то его обяжут выплатить штраф в 5-15 тысяч рублей. «Такая система более логична. У владельцев дорог разные финансовые возможности», — передает « Коммерсант » слова депутата Госдумы Александра Тетердинко. Поправки будут вступать в силу поэтапно в 2024—2025 годах. Тетердинко объясняет это тем, что «у муниципалитетов возникают сложности с введением данных». «Людей на местах еще надо подучить», — отметил депутат.

Владельцы дорог будут обязаны передавать данные о ремонтах, ограничениях движения и жалобах граждан в систему контроля дорожных фондов (СКДФ). За отказ выполнять требования им будет грозить штраф до 200 тысяч рублей. Об этом говорится в правительственных поправках к КоАП, которые были приняты Госдумой во втором чтении. Соответствующий закон Госдума планирует принять в ближайшее время и он вступит в силу в 2024—2025 годах. В первоначальной редакции поправок предлагалось установить единый штраф для всех владельцев дорог, но была предложена дифференцированная система. Если владелец дороги не предоставит сведения в СКДФ, то в первый раз его оштрафуют на 50—150 тысяч рублей. В том случае, если нарушение будет совершено представителем муниципалитета, то его обяжут выплатить штраф в 5-15 тысяч рублей. «Такая система более логична. У владельцев дорог разные финансовые возможности», — передает «Коммерсант» слова депутата Госдумы Александра Тетердинко. Поправки будут вступать в силу поэтапно в 2024—2025 годах. Тетердинко объясняет это тем, что «у муниципалитетов возникают сложности с введением данных». «Людей на местах еще надо подучить», — отметил депутат.