В Пермском крае продается бизнес по добыче нефти. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.
«Добыча более 5 тонн в сутки с реальным увеличением. В стоимость входит ООО с лицензиями, документами, разрешающими работы в данной отрасли. Готовый бизнес-процесс по реализации сырья, с налогообложением, персоналом и проектом по увеличению добычи нефти», — написано в объявлении.
В преимуществах владелец указал наличие всех необходимых документов, лицензии и экспертизы, а также нефть высокого качества с низким содержанием серы и парафина. Бизнес оценили в 55 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что в пермской деревне продают скважину с минеральной водой. Цена актива — 6 миллионов рублей.
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