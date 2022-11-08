Стоимость нефтяного месторождения — 55 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае продается бизнес по добыче нефти. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.

«Добыча более 5 тонн в сутки с реальным увеличением. В стоимость входит ООО с лицензиями, документами, разрешающими работы в данной отрасли. Готовый бизнес-процесс по реализации сырья, с налогообложением, персоналом и проектом по увеличению добычи нефти», — написано в объявлении.

В преимуществах владелец указал наличие всех необходимых документов, лицензии и экспертизы, а также нефть высокого качества с низким содержанием серы и парафина. Бизнес оценили в 55 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в пермской деревне продают скважину с минеральной водой. Цена актива — 6 миллионов рублей.