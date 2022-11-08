08 ноября 2022

В Пермском крае продают нефтяное месторождение. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяное месторождение компании Лукойл. Красновишерский район, Пермский край, лукойл, качалка, нефть, нефтяное месторождение, цднг 11, цех добычи нефти, поселок романово, красновишерский район, нефтепромысел
Стоимость нефтяного месторождения — 55 млн рублей Фото:

В Пермском крае продается бизнес по добыче нефти. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito.

«Добыча более 5 тонн в сутки с реальным увеличением. В стоимость входит ООО с лицензиями, документами, разрешающими работы в данной отрасли. Готовый бизнес-процесс по реализации сырья, с налогообложением, персоналом и проектом по увеличению добычи нефти», — написано в объявлении.

В преимуществах владелец указал наличие всех необходимых документов, лицензии и экспертизы, а также нефть высокого качества с низким содержанием серы и парафина. Бизнес оценили в 55 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в пермской деревне продают скважину с минеральной водой. Цена актива — 6 миллионов рублей.

По словам владельца, нефть из этой скважины высокого качества

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В Пермском крае продается бизнес по добыче нефти. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito. «Добыча более 5 тонн в сутки с реальным увеличением. В стоимость входит ООО с лицензиями, документами, разрешающими работы в данной отрасли. Готовый бизнес-процесс по реализации сырья, с налогообложением, персоналом и проектом по увеличению добычи нефти», — написано в объявлении. В преимуществах владелец указал наличие всех необходимых документов, лицензии и экспертизы, а также нефть высокого качества с низким содержанием серы и парафина. Бизнес оценили в 55 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в пермской деревне продают скважину с минеральной водой. Цена актива — 6 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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