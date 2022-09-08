08 сентября 2022

В пермской деревне продается месторождение минеральной воды

В Пермском крае за 6 миллионов продается скважина с минеральной водой
© Служба новостей «URA.RU»
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На территории расположен цех по розливу воды в бутылки Фото:

В селе Сива (Пермский край) выставлена на продажу скважина с минеральной водой. Цена актива — 6 миллионов рублей. Соответствующее объявление продавец разместил на сайте «Авито».

«Продаю скважину с минеральной водой в экологически чистом районе, вместе с земельным участком (в собственности). Ранее производился розлив воды, есть все сертификаты и разрешения», — сообщается в объявлении.

Также уточняется, что к скважине проведено электричество, на территории расположен производственный цех площадью 600 квадратных метров. Стоимость месторождения — 6 миллионов рублей, возможен торг.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через «Авито» выставили на продажу месторождение нефти. Стоимость нефтяной скважины — 50 миллионов рублей.

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В селе Сива (Пермский край) выставлена на продажу скважина с минеральной водой. Цена актива — 6 миллионов рублей. Соответствующее объявление продавец разместил на сайте «Авито». «Продаю скважину с минеральной водой в экологически чистом районе, вместе с земельным участком (в собственности). Ранее производился розлив воды, есть все сертификаты и разрешения», — сообщается в объявлении. Также уточняется, что к скважине проведено электричество, на территории расположен производственный цех площадью 600 квадратных метров. Стоимость месторождения — 6 миллионов рублей, возможен торг. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через «Авито» выставили на продажу месторождение нефти. Стоимость нефтяной скважины — 50 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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