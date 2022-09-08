В пермской деревне продается месторождение минеральной воды

В селе Сива (Пермский край) выставлена на продажу скважина с минеральной водой. Цена актива — 6 миллионов рублей. Соответствующее объявление продавец разместил на сайте «Авито».
«Продаю скважину с минеральной водой в экологически чистом районе, вместе с земельным участком (в собственности). Ранее производился розлив воды, есть все сертификаты и разрешения», — сообщается в объявлении.
Также уточняется, что к скважине проведено электричество, на территории расположен производственный цех площадью 600 квадратных метров. Стоимость месторождения — 6 миллионов рублей, возможен торг.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через «Авито» выставили на продажу месторождение нефти. Стоимость нефтяной скважины — 50 миллионов рублей.
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