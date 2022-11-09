«Военная мысль»: США готовят комплекс мер по сдерживанию России

09 ноября 2022 в 06:29 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что в США ведутся работы по созданию средств нейтрализации российского ядерного оружия Фото: Александр Мамаев © URA.RU США создают средства нейтрализации российского ядерного оружия. Америка предпринимает попытки реализовать комплекс мер по сдерживанию РФ ядерным и неядерным оружием для сохранения мирового господства. «В среднесрочной перспективе США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели и формально не подпавшим под какие-либо двусторонние или международные ограничения, применением которого возможно выполнение стратегических наступательных задач, обеспечивающих поражение значительного числа ядерных сил России до принятия решения верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ на нанесение ответно-встречного удара», — говорится в журнале «Военная мысль», который издается Минобороны РФ. Авторы дополняют, что это может негативно отразиться на нацбезопасности России. В издании сообщается, что в перспективе Вашингтон планирует создать комплекс высокоэффективных стратегических огневых систем вооружения и другие виды оружия. В среднесрочной перспективе Америка должна создать промежуточную структуру, которая будет оснащена необходимыми средствами. «Реализация концепций США и НАТО расценивается как достаточно продуманный и весьма перспективный проект. Как представляется, его масштабы и влияние на военно-стратегическую ситуацию в мире пока недооценены», — сообщается в издании. Ранее сообщалось, что Россия и США планируют встретиться, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Такой шаг приблизит две сверхдержавы к возобновлению переговоров по контролю над вооружениями, которые были приостановлены после начала спецоперации на Украине. При этом президент РФ Владимир Путин исключил применение ядерного оружия против Украины. Его использование возможно для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а также для обеспечения безопасности населения, отметил глава государства.

США создают средства нейтрализации российского ядерного оружия. Америка предпринимает попытки реализовать комплекс мер по сдерживанию РФ ядерным и неядерным оружием для сохранения мирового господства. «В среднесрочной перспективе США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели и формально не подпавшим под какие-либо двусторонние или международные ограничения, применением которого возможно выполнение стратегических наступательных задач, обеспечивающих поражение значительного числа ядерных сил России до принятия решения верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ на нанесение ответно-встречного удара», — говорится в журнале «Военная мысль», который издается Минобороны РФ. Авторы дополняют, что это может негативно отразиться на нацбезопасности России. В издании сообщается, что в перспективе Вашингтон планирует создать комплекс высокоэффективных стратегических огневых систем вооружения и другие виды оружия. В среднесрочной перспективе Америка должна создать промежуточную структуру, которая будет оснащена необходимыми средствами. «Реализация концепций США и НАТО расценивается как достаточно продуманный и весьма перспективный проект. Как представляется, его масштабы и влияние на военно-стратегическую ситуацию в мире пока недооценены», — сообщается в издании. Ранее сообщалось, что Россия и США планируют встретиться, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Такой шаг приблизит две сверхдержавы к возобновлению переговоров по контролю над вооружениями, которые были приостановлены после начала спецоперации на Украине. При этом президент РФ Владимир Путин исключил применение ядерного оружия против Украины. Его использование возможно для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а также для обеспечения безопасности населения, отметил глава государства.