Bloomberg: РФ и США хотят возобновить ядерные переговоры

08 ноября 2022 в 23:04 Размер текста - 17 +

Заседание консультативной комиссии по договору СНВ находится в разработке, сообщил представитель Госдепартамента Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и США планируют встретиться, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает Bloomberg. «Россия и США рассчитывают встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов атомного оружия в соответствии с новым договором СНВ», — пишет Bloomberg. Такой шаг приблизит две сверхдержавы к возобновлению переговоров по контролю над вооружениями, которые были приостановлены после начала спецоперации на Украине. Представитель Госдепа подтвердил изданию, что заседание совместной консультативной комиссии РФ и США находится в разработке. Но пока неясно, когда и где оно будет происходить. Ранее стало известно о том, что Штаты связывались с Россией с целью снижения рисков применения ядерного оружия. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает RT.

Россия и США планируют встретиться, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает Bloomberg. «Россия и США рассчитывают встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов атомного оружия в соответствии с новым договором СНВ», — пишет Bloomberg. Такой шаг приблизит две сверхдержавы к возобновлению переговоров по контролю над вооружениями, которые были приостановлены после начала спецоперации на Украине. Представитель Госдепа подтвердил изданию, что заседание совместной консультативной комиссии РФ и США находится в разработке. Но пока неясно, когда и где оно будет происходить. Ранее стало известно о том, что Штаты связывались с Россией с целью снижения рисков применения ядерного оружия. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает RT.