Bloomberg: РФ и США хотят возобновить ядерные переговоры

Россия и США планируют встретиться, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает Bloomberg.
«Россия и США рассчитывают встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов атомного оружия в соответствии с новым договором СНВ», — пишет Bloomberg. Такой шаг приблизит две сверхдержавы к возобновлению переговоров по контролю над вооружениями, которые были приостановлены после начала спецоперации на Украине.
Представитель Госдепа подтвердил изданию, что заседание совместной консультативной комиссии РФ и США находится в разработке. Но пока неясно, когда и где оно будет происходить.
Ранее стало известно о том, что Штаты связывались с Россией с целью снижения рисков применения ядерного оружия. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает RT.
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Россия и США планируют встретиться, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает Bloomberg. «Россия и США рассчитывают встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов атомного оружия в соответствии с новым договором СНВ», — пишет Bloomberg. Такой шаг приблизит две сверхдержавы к возобновлению переговоров по контролю над вооружениями, которые были приостановлены после начала спецоперации на Украине. Представитель Госдепа подтвердил изданию, что заседание совместной консультативной комиссии РФ и США находится в разработке. Но пока неясно, когда и где оно будет происходить. Ранее стало известно о том, что Штаты связывались с Россией с целью снижения рисков применения ядерного оружия. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает RT.