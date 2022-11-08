08 ноября 2022
07 ноября 2022

В поселке ЯНАО иномарка сбила пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход перебегал дорогу рядом с переходом Фото:

В поселке Тазовский (ЯНАО) Lexus сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. О происшествии сообщили на странице Госавтоинспекции Ямала в соцсети «ВКонтакте».

«Возле дома 36 по ул. Пушкина водитель автомобиля Lexus допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

ДТП произошло вечером 8 ноября. Всего за сутки на дорогах округа произошло 19 аварий.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Lexus, грейдер и полицейский автомобиль, в аварии никто не пострадал. Водитель иномарки от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

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В поселке Тазовский (ЯНАО) Lexus сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. О происшествии сообщили на странице Госавтоинспекции Ямала в соцсети «ВКонтакте». «Возле дома 36 по ул. Пушкина водитель автомобиля Lexus допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — рассказали в ведомстве. ДТП произошло вечером 8 ноября. Всего за сутки на дорогах округа произошло 19 аварий. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Lexus, грейдер и полицейский автомобиль, в аварии никто не пострадал. Водитель иномарки от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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