В поселке ЯНАО иномарка сбила пешехода

09 ноября 2022 в 07:13 Размер текста - 17 +

Пешеход перебегал дорогу рядом с переходом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Тазовский (ЯНАО) Lexus сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. О происшествии сообщили на странице Госавтоинспекции Ямала в соцсети «ВКонтакте». «Возле дома 36 по ул. Пушкина водитель автомобиля Lexus допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — рассказали в ведомстве. ДТП произошло вечером 8 ноября. Всего за сутки на дорогах округа произошло 19 аварий. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Lexus, грейдер и полицейский автомобиль, в аварии никто не пострадал. Водитель иномарки от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В поселке Тазовский (ЯНАО) Lexus сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. О происшествии сообщили на странице Госавтоинспекции Ямала в соцсети «ВКонтакте». «Возле дома 36 по ул. Пушкина водитель автомобиля Lexus допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — рассказали в ведомстве. ДТП произошло вечером 8 ноября. Всего за сутки на дорогах округа произошло 19 аварий. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись Lexus, грейдер и полицейский автомобиль, в аварии никто не пострадал. Водитель иномарки от прохождения медицинского освидетельствования отказался.