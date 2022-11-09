Юрист: долги соседа по ЖКХ должны платить другие жильцы

09 ноября 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

Жильцы отчасти платят за соседей, заявила Елена Кудерко Фото: Екатерина Сычкова Платить за ЖКХ общих жилых помещений многоквартирного дома обязаны его жильцы. В случае если кто-то отказывается от оплаты, сумму распределяют среди остальных жильцов. Об этом заявила юрист Елена Кудерко. «Соответственно, потребление ресурса домом зачастую далеко от реального, в связи с этим условно можно говорить о том, что платят жильцы отчасти за соседей», — сказала юрист. Ее слова приводит «Прайм». Кроме того, Кудерко объяснила два способа расчетов платы на общие нужды дома. Первый способ — устанавливается норматив потребления дома, из него вычитаются показания всех квартир. Затем сумму делят между всеми собственниками исходя из площади их квартир. Второй способ, когда на общедомовые сети устанавливается прибор учета, фиксирующий потребление более точно. «Из общих данных вычитаются показания жильцов и остается размер потребления на общие нужды», — сообщает юрист. Кудерко отмечает, что уже с 2023 года управляющая организация будет производить перерасчет потребления раз в год. «Жильцы, чтобы избежать единовременной доплаты, вправе принять решение и производить такой перерасчет чаще», — поделилась она.

Платить за ЖКХ общих жилых помещений многоквартирного дома обязаны его жильцы. В случае если кто-то отказывается от оплаты, сумму распределяют среди остальных жильцов. Об этом заявила юрист Елена Кудерко. «Соответственно, потребление ресурса домом зачастую далеко от реального, в связи с этим условно можно говорить о том, что платят жильцы отчасти за соседей», — сказала юрист. Ее слова приводит «Прайм». Кроме того, Кудерко объяснила два способа расчетов платы на общие нужды дома. Первый способ — устанавливается норматив потребления дома, из него вычитаются показания всех квартир. Затем сумму делят между всеми собственниками исходя из площади их квартир. Второй способ, когда на общедомовые сети устанавливается прибор учета, фиксирующий потребление более точно. «Из общих данных вычитаются показания жильцов и остается размер потребления на общие нужды», — сообщает юрист. Кудерко отмечает, что уже с 2023 года управляющая организация будет производить перерасчет потребления раз в год. «Жильцы, чтобы избежать единовременной доплаты, вправе принять решение и производить такой перерасчет чаще», — поделилась она.