08 ноября 2022

Прокуратура вмешалась в историю пермячки с «эффектом бабушки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратуры заинтересовались резонансным пермским делом Фото:

Прокуратура вмешалась в историю пермячки с эффектом бабушки и проводит проверку по факту изъятия ребенка. Внучку забрали из-под опеки женщины из-за ненадлежащего ухода за 9-летней девочкой. По мнению специалистов бабушка балует ребенка и во всем идет у школьницы на поводу. В решении суда по изъятию девочки поведение пермячки описано термином «эффект бабушки». Женщина намерена оспорить решение органов опеки.

«По факту изъятия ребенка из семьи будет проведена проверка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. В ведомстве также сообщили, что проинформируют URA.RU о результатах проверки.

В районном отделении опеки и попечительства агентству не стали комментировать ситуацию с изъятием девочки. URA.RU направило запрос в министерство социального развития.

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Прокуратура вмешалась в историю пермячки с эффектом бабушки и проводит проверку по факту изъятия ребенка. Внучку забрали из-под опеки женщины из-за ненадлежащего ухода за 9-летней девочкой. По мнению специалистов бабушка балует ребенка и во всем идет у школьницы на поводу. В решении суда по изъятию девочки поведение пермячки описано термином «эффект бабушки». Женщина намерена оспорить решение органов опеки. «По факту изъятия ребенка из семьи будет проведена проверка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. В ведомстве также сообщили, что проинформируют URA.RU о результатах проверки. В районном отделении опеки и попечительства агентству не стали комментировать ситуацию с изъятием девочки. URA.RU направило запрос в министерство социального развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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