Прокуратуры заинтересовались резонансным пермским делом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура вмешалась в историю пермячки с эффектом бабушки и проводит проверку по факту изъятия ребенка. Внучку забрали из-под опеки женщины из-за ненадлежащего ухода за 9-летней девочкой. По мнению специалистов бабушка балует ребенка и во всем идет у школьницы на поводу. В решении суда по изъятию девочки поведение пермячки описано термином «эффект бабушки». Женщина намерена оспорить решение органов опеки.

«По факту изъятия ребенка из семьи будет проведена проверка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. В ведомстве также сообщили, что проинформируют URA.RU о результатах проверки.

В районном отделении опеки и попечительства агентству не стали комментировать ситуацию с изъятием девочки. URA.RU направило запрос в министерство социального развития.