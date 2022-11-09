Российский посол: Украина пытается втянуть в конфликт НАТО и США

09 ноября 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов считает, что Киев готовит провокацию против РФ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Целью Украины является втягивание США и НАТО в конфликт, чтобы столкнуть ядерные державы. Такое мнение высказал посол российский посол в США Анатолий Антонов. «Совершенно очевидно, что цель украинских властей — замаскировать провокацию под использование Россией тактического ядерного оружия и, притворившись жертвой, напрямую втянуть США и НАТО в конфликт. Лицом к лицу столкнуть ядерные державы. Яркий тому пример — недавние высказывания командиров 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США о решимости незамедлительно подключиться к боям на украинской территории», — написал Антонов в блоге на Telegraph. США поставляют Украине финансовую и военную помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Западу нужно рассмотреть возможность военного вмешательства в конфликт на Украине для победы Киева, передают «Дни.ру» слова военного историка из Финляндии Юсси Ялонена. В администрации президента США в конце октября заявили, что не собираются отправлять войска на Украину, сообщает Пятый канал.

Целью Украины является втягивание США и НАТО в конфликт, чтобы столкнуть ядерные державы. Такое мнение высказал посол российский посол в США Анатолий Антонов. «Совершенно очевидно, что цель украинских властей — замаскировать провокацию под использование Россией тактического ядерного оружия и, притворившись жертвой, напрямую втянуть США и НАТО в конфликт. Лицом к лицу столкнуть ядерные державы. Яркий тому пример — недавние высказывания командиров 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США о решимости незамедлительно подключиться к боям на украинской территории», — написал Антонов в блоге на Telegraph. США поставляют Украине финансовую и военную помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Западу нужно рассмотреть возможность военного вмешательства в конфликт на Украине для победы Киева, передают «Дни.ру» слова военного историка из Финляндии Юсси Ялонена. В администрации президента США в конце октября заявили, что не собираются отправлять войска на Украину, сообщает Пятый канал.