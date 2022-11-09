Девочка, которую мама выбросила из окна 11 этажа, скончалась в Москве

У девочки были травмы головы
Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11 этажа в Москве, умерла. Об этом сообщает прокуратура города.
«Врачам не удалось спасти жизнь ребенка», — передает ведомство. У девочки были диагностированы тяжелейшие травмы головы.
Прокуратура проводит проверку по факту инцидента. 8 ноября женщина выбросила годовалую дочь из окна 11 этажа, а после пыталась покончить с собой. В отношении москвички возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».
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