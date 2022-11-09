Девочка, которую мама выбросила из окна 11 этажа, скончалась в Москве

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У девочки были травмы головы Фото:

Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11 этажа в Москве, умерла. Об этом сообщает прокуратура города.

«Врачам не удалось спасти жизнь ребенка», — передает ведомство. У девочки были диагностированы тяжелейшие травмы головы.

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента. 8 ноября женщина выбросила годовалую дочь из окна 11 этажа, а после пыталась покончить с собой. В отношении москвички возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».

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Годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11 этажа в Москве, умерла. Об этом сообщает прокуратура города. «Врачам не удалось спасти жизнь ребенка», — передает ведомство. У девочки были диагностированы тяжелейшие травмы головы. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента. 8 ноября женщина выбросила годовалую дочь из окна 11 этажа, а после пыталась покончить с собой. В отношении москвички возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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