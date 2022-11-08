Свердловская область не выполнила план по вакцинации от COVID

09 ноября 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Для выполнения плана Свердловской области нужно вакцинировать еще порядка 8% населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Свердловской области не удалось выполнить план по вакцинации от COVID — при требуемых 80% вакцинируемых жителей региона удалось привить только 72,5%. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. «К сожалению, Свердловская область пока не выполнила план вакцинации. Должно быть 80% населения. У нас пока 72,5%», — слова Харитонова корреспондент URA.RU с пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID. Ранее Харитонов призвал свердловчан использовать новую, интраназальную вакцину против коронавируса. Кроме того, он дал рекомендации по ее применению.

Свердловской области не удалось выполнить план по вакцинации от COVID — при требуемых 80% вакцинируемых жителей региона удалось привить только 72,5%. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. «К сожалению, Свердловская область пока не выполнила план вакцинации. Должно быть 80% населения. У нас пока 72,5%», — слова Харитонова корреспондент URA.RU с пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID. Ранее Харитонов призвал свердловчан использовать новую, интраназальную вакцину против коронавируса. Кроме того, он дал рекомендации по ее применению.