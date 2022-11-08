08 ноября 2022

Свердловская область не выполнила план по вакцинации от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Для выполнения плана Свердловской области нужно вакцинировать еще порядка 8% населения Фото:
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Коронавирус COVID-19

Свердловской области не удалось выполнить план по вакцинации от COVID — при требуемых 80% вакцинируемых жителей региона удалось привить только 72,5%. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

«К сожалению, Свердловская область пока не выполнила план вакцинации. Должно быть 80% населения. У нас пока 72,5%», — слова Харитонова корреспондент URA.RU с пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID.

Ранее Харитонов призвал свердловчан использовать новую, интраназальную вакцину против коронавируса. Кроме того, он дал рекомендации по ее применению.

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Свердловской области не удалось выполнить план по вакцинации от COVID — при требуемых 80% вакцинируемых жителей региона удалось привить только 72,5%. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. «К сожалению, Свердловская область пока не выполнила план вакцинации. Должно быть 80% населения. У нас пока 72,5%», — слова Харитонова корреспондент URA.RU с пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID. Ранее Харитонов призвал свердловчан использовать новую, интраназальную вакцину против коронавируса. Кроме того, он дал рекомендации по ее применению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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