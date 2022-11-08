Свердловская область не выполнила план по вакцинации от COVID

Для выполнения плана Свердловской области нужно вакцинировать еще порядка 8% населения
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Свердловской области не удалось выполнить план по вакцинации от COVID — при требуемых 80% вакцинируемых жителей региона удалось привить только 72,5%. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.
«К сожалению, Свердловская область пока не выполнила план вакцинации. Должно быть 80% населения. У нас пока 72,5%», — слова Харитонова корреспондент URA.RU с пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID.
Ранее Харитонов призвал свердловчан использовать новую, интраназальную вакцину против коронавируса. Кроме того, он дал рекомендации по ее применению.
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