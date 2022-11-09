ВС РФ отбили атаку ВСУ под Херсоном

09 ноября 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Наступление отбито российскими военными, противник понес потери Фото: Таисия Воронцова новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия отбила наступление Вооруженных сил Украины по всем направлениям Херсонской области, в том числе, атаку на Снигиревку. Противник несет большие потери, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем tekegram-канале. «По всем направлениям Херсонской области, укровермахт попытался просочиться, но был отбит нашими войсками. На Снигиревском направлении укронацисты попытались прорвать линию обороны, но также безуспешно», — сообщил Стремоусов. Он уточнил, что ВСУ понесли большие потери и подтягивает новые силы. По словам Стремоусова, в наступлении задействованы иностранные наемники. В данный момент, как отмечает замглавы администрации Херсонской области, ситуация находится под полным контролем ВС РФ. Украина ведет наступление на Херсон. На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении является одной из самых тяжелых. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости вывести оттуда мирных жителей.

Россия отбила наступление Вооруженных сил Украины по всем направлениям Херсонской области, в том числе, атаку на Снигиревку. Противник несет большие потери, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем tekegram-канале. «По всем направлениям Херсонской области, укровермахт попытался просочиться, но был отбит нашими войсками. На Снигиревском направлении укронацисты попытались прорвать линию обороны, но также безуспешно», — сообщил Стремоусов. Он уточнил, что ВСУ понесли большие потери и подтягивает новые силы. По словам Стремоусова, в наступлении задействованы иностранные наемники. В данный момент, как отмечает замглавы администрации Херсонской области, ситуация находится под полным контролем ВС РФ. Украина ведет наступление на Херсон. На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении является одной из самых тяжелых. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости вывести оттуда мирных жителей.