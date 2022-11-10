Екатеринбургский ресторатор объяснил, почему перестал сотрудничать с итальянским шефом

Ресторатор Шлаен из Екатеринбурга перестал работать с Бонтемпи из-за расхождения во взглядах

11 ноября 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Шлаен считает, что пицца должна быть сделана здесь и сейчас, а это отличалось от политики Бонтемпи Фото: Размик Закарян © URA.RU Ресторатор Кирилл Шлаен из Екатеринбурга отказался от сотрудничества с итальянским шеф-поваром Валентино Бонтемпи из-за расхождения в кулинарных взглядах. Также Бонтемпи подал против сети екатеринбургских пиццерий Pizzeria Шлаена иск на 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал сам Шлаен. «Мы действительно завершили сотрудничество с Валентино Бонтемпи несколько месяцев назад. Это связано с тем, что Бонтемпи перешел на поставки ресторанам готового замороженного продукта и условием пролонгации нашего договора была закупка замороженной основы в Москве», — признался Шлаен. Однако он придерживался мнения, что пицца должна готовиться на месте руками поваров. По этой причине Pinzeria превратилась в Pizzeria, а екатеринбургский ресторатор со временем перестал пользоваться именем франшизы и товарными знаками. «Мы прекрасно отработали лето и даже расширили размерный ряд. Рестораны в Синара Центре и Ельцин Центре будут и дальше развиваться, используя итальянские продукты и традиции», — сообщил владелец пиццерий. Корнер Pizzeria на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич» закроется 1 декабря в связи с завершением присутствия на площадке. Ресторан Pizzeria на Верх-Исетском бульваре, 9 станет недоступен из-за планового ремонта до декабря. Что касаемо иска, Шлаен признался, что видел уведомление, но ознакомиться с ним пока не удалось, так как оно пока не принято к рассмотрению суда.

Ресторатор Кирилл Шлаен из Екатеринбурга отказался от сотрудничества с итальянским шеф-поваром Валентино Бонтемпи из-за расхождения в кулинарных взглядах. Также Бонтемпи подал против сети екатеринбургских пиццерий Pizzeria Шлаена иск на 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал сам Шлаен. «Мы действительно завершили сотрудничество с Валентино Бонтемпи несколько месяцев назад. Это связано с тем, что Бонтемпи перешел на поставки ресторанам готового замороженного продукта и условием пролонгации нашего договора была закупка замороженной основы в Москве», — признался Шлаен. Однако он придерживался мнения, что пицца должна готовиться на месте руками поваров. По этой причине Pinzeria превратилась в Pizzeria, а екатеринбургский ресторатор со временем перестал пользоваться именем франшизы и товарными знаками. «Мы прекрасно отработали лето и даже расширили размерный ряд. Рестораны в Синара Центре и Ельцин Центре будут и дальше развиваться, используя итальянские продукты и традиции», — сообщил владелец пиццерий. Корнер Pizzeria на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич» закроется 1 декабря в связи с завершением присутствия на площадке. Ресторан Pizzeria на Верх-Исетском бульваре, 9 станет недоступен из-за планового ремонта до декабря. Что касаемо иска, Шлаен признался, что видел уведомление, но ознакомиться с ним пока не удалось, так как оно пока не принято к рассмотрению суда.