Полиция объявила в розыск екатеринбургского журналиста Колезева

Владелец портала It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) и главный редактор издания Republic (признано в РФ иноагентом) Дмитрий Колезев объявлен в розыск. Информация об этом размещена на официальном сайте МВД РФ.
«Колезев Дмитрий Евгеньевич», — говорится в картотеке розыска. Причина внесения его в реестр не уточняется.
Сам Колезев в своем telegram-канале заявил, что не знает ни о каком уголовном деле, где является фигурантом. «Некоторое время назад меня предупреждали, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям», — написал Колезев. Он допустил, что дело может быть связано с дискредитацией армии.
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