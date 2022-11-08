Полиция объявила в розыск екатеринбургского журналиста Колезева

09 ноября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Колезев сообщил, что не знает, почему попал в розыск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владелец портала It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) и главный редактор издания Republic (признано в РФ иноагентом) Дмитрий Колезев объявлен в розыск. Информация об этом размещена на официальном сайте МВД РФ. «Колезев Дмитрий Евгеньевич», — говорится в картотеке розыска. Причина внесения его в реестр не уточняется. Сам Колезев в своем telegram-канале заявил, что не знает ни о каком уголовном деле, где является фигурантом. «Некоторое время назад меня предупреждали, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям», — написал Колезев. Он допустил, что дело может быть связано с дискредитацией армии. Фото: МВД РФ

Владелец портала It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) и главный редактор издания Republic (признано в РФ иноагентом) Дмитрий Колезев объявлен в розыск. Информация об этом размещена на официальном сайте МВД РФ. «Колезев Дмитрий Евгеньевич», — говорится в картотеке розыска. Причина внесения его в реестр не уточняется. Сам Колезев в своем telegram-канале заявил, что не знает ни о каком уголовном деле, где является фигурантом. «Некоторое время назад меня предупреждали, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям», — написал Колезев. Он допустил, что дело может быть связано с дискредитацией армии.