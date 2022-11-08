08 ноября 2022

Полиция объявила в розыск екатеринбургского журналиста Колезева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Колезев сообщил, что не знает, почему попал в розыск Фото:

Владелец портала It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) и главный редактор издания Republic (признано в РФ иноагентом) Дмитрий Колезев объявлен в розыск. Информация об этом размещена на официальном сайте МВД РФ.

«Колезев Дмитрий Евгеньевич», — говорится в картотеке розыска. Причина внесения его в реестр не уточняется.

Сам Колезев в своем telegram-канале заявил, что не знает ни о каком уголовном деле, где является фигурантом. «Некоторое время назад меня предупреждали, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям», — написал Колезев. Он допустил, что дело может быть связано с дискредитацией армии.

Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Владелец портала It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) и главный редактор издания Republic (признано в РФ иноагентом) Дмитрий Колезев объявлен в розыск. Информация об этом размещена на официальном сайте МВД РФ. «Колезев Дмитрий Евгеньевич», — говорится в картотеке розыска. Причина внесения его в реестр не уточняется. Сам Колезев в своем telegram-канале заявил, что не знает ни о каком уголовном деле, где является фигурантом. «Некоторое время назад меня предупреждали, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям», — написал Колезев. Он допустил, что дело может быть связано с дискредитацией армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...