Губернатор ХМАО дала название 2023 году в регионе

Губернатор ХМАО Наталья Комарова посвятила 2023 год в регионе взаимопомощи

09 ноября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Губернатор Наталья Комарова объявила, что 2023-й в регионе станет Годом взаимопомощи Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что 2023 год в Югре будет посвящен теме взаимопомощи. Глава региона сделала заявление во время обращения к жителям автономного округа. «В поддержку инициатив десятка тысяч югорчан с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше неравнодушным близким, помогает потому что не может иначе», — сказала Комарова. Трансляция выступления доступна на официальной странице главы региона «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова сообщила об открытии шести новых медицинских учреждений на территории округа, а также о выделении региону правительством РФ кредита в 11 млрд рублей. Эти заявления она сделала также во время обращения к жителям ХМАО.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что 2023 год в Югре будет посвящен теме взаимопомощи. Глава региона сделала заявление во время обращения к жителям автономного округа. «В поддержку инициатив десятка тысяч югорчан с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше неравнодушным близким, помогает потому что не может иначе», — сказала Комарова. Трансляция выступления доступна на официальной странице главы региона «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова сообщила об открытии шести новых медицинских учреждений на территории округа, а также о выделении региону правительством РФ кредита в 11 млрд рублей. Эти заявления она сделала также во время обращения к жителям ХМАО.