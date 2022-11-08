Губернатор ХМАО дала название 2023 году в регионе

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что 2023 год в Югре будет посвящен теме взаимопомощи. Глава региона сделала заявление во время обращения к жителям автономного округа.
«В поддержку инициатив десятка тысяч югорчан с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше неравнодушным близким, помогает потому что не может иначе», — сказала Комарова. Трансляция выступления доступна на официальной странице главы региона «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова сообщила об открытии шести новых медицинских учреждений на территории округа, а также о выделении региону правительством РФ кредита в 11 млрд рублей. Эти заявления она сделала также во время обращения к жителям ХМАО.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney