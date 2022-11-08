08 ноября 2022

Губернатор ХМАО дала название 2023 году в регионе

Губернатор ХМАО Наталья Комарова посвятила 2023 год в регионе взаимопомощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Наталья Комарова объявила, что 2023-й в регионе станет Годом взаимопомощи Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что 2023 год в Югре будет посвящен теме взаимопомощи. Глава региона сделала заявление во время обращения к жителям автономного округа.

«В поддержку инициатив десятка тысяч югорчан с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше неравнодушным близким, помогает потому что не может иначе», — сказала Комарова. Трансляция выступления доступна на официальной странице главы региона «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова сообщила об открытии шести новых медицинских учреждений на территории округа, а также о выделении региону правительством РФ кредита в 11 млрд рублей. Эти заявления она сделала также во время обращения к жителям ХМАО.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что 2023 год в Югре будет посвящен теме взаимопомощи. Глава региона сделала заявление во время обращения к жителям автономного округа. «В поддержку инициатив десятка тысяч югорчан с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше неравнодушным близким, помогает потому что не может иначе», — сказала Комарова. Трансляция выступления доступна на официальной странице главы региона «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Комарова сообщила об открытии шести новых медицинских учреждений на территории округа, а также о выделении региону правительством РФ кредита в 11 млрд рублей. Эти заявления она сделала также во время обращения к жителям ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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