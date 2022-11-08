08 ноября 2022

ХМАО получил от правительства РФ кредит в 11 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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О выделении кредита губернатор рассказала во время своего обращения к жителям региона Фото:

Правительство РФ выделило Ханты-Мансийскому автономному округу более 11 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита. Средства пойдут на создание 18 крупных объектов. Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова во время обращения к жителям региона.

«Благодарю правительство Российской Федерации за выделение автономному округу инфраструктурного бюджетного кредита. За счет этих средств до 2025 года будут созданы 18 важнейших для повышения качества жизни людей объектов», — сказала Комарова. Согласно презентации, представленной во время выступления губернатора, сумма кредита составит более 11 млрд рублей. Трансляция выступления доступна на официальной странице главы региона «ВКонтакте».

По словам губернатора, средства, в том числе пойдут на создание инфраструктуры для окружного научно-технологического центра, промышленной площадки в Нягани, спортивные комплексы, а также полигоны ТКО. «Эти и другие проекты будут включены в план подготовки к 100-летию образования Ханты-мансийского автономного округа-Югры», — добавила губернатор.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила об открытии шести новых медицинских учреждений на территории округа. Во время ежегодного обращения к жителям губернатор заявила, что больницы введут в эксплуатацию до конца 2022 года.

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Правительство РФ выделило Ханты-Мансийскому автономному округу более 11 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита. Средства пойдут на создание 18 крупных объектов. Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова во время обращения к жителям региона. «Благодарю правительство Российской Федерации за выделение автономному округу инфраструктурного бюджетного кредита. За счет этих средств до 2025 года будут созданы 18 важнейших для повышения качества жизни людей объектов», — сказала Комарова. Согласно презентации, представленной во время выступления губернатора, сумма кредита составит более 11 млрд рублей. Трансляция выступления доступна на официальной странице главы региона «ВКонтакте». По словам губернатора, средства, в том числе пойдут на создание инфраструктуры для окружного научно-технологического центра, промышленной площадки в Нягани, спортивные комплексы, а также полигоны ТКО. «Эти и другие проекты будут включены в план подготовки к 100-летию образования Ханты-мансийского автономного округа-Югры», — добавила губернатор. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила об открытии шести новых медицинских учреждений на территории округа. Во время ежегодного обращения к жителям губернатор заявила, что больницы введут в эксплуатацию до конца 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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