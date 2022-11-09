Yonhap News: Северная Корея запустила ракету в море, омывающее берега России

Северная Корея уже неоднократно выпускала ракеты в Японское мореФото: официальный сайт Министерство обороны РФ
КНДР выпустила баллистическую ракету в Японское море, которое омывает берега РФ. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News.
«Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в Восточное море (которое в России именуют Японским — прим. URA.RU)», — передает Yonhap News. Информацию сообщили в объединенном комитете начальников штабов.
Также 3 ноября сообщалось о запуске ракет в сторону Японского моря. После этого Южная Корея подняла в воздух истребители, причиной стала активность 180 самолетов КНДР, сообщает телеканал 360. 5 ноября Северная Корея выпустила четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря, передает RT. В США пообещали помочь Японии и Корее, направив в Японское море атомный авианосец, если КНДР будет проводить там ядерные испытания.
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КНДР выпустила баллистическую ракету в Японское море, которое омывает берега РФ. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News. «Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в Восточное море (которое в России именуют Японским — прим. URA.RU)», — передает Yonhap News. Информацию сообщили в объединенном комитете начальников штабов. Также 3 ноября сообщалось о запуске ракет в сторону Японского моря. После этого Южная Корея подняла в воздух истребители, причиной стала активность 180 самолетов КНДР, сообщает телеканал 360. 5 ноября Северная Корея выпустила четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря, передает RT. В США пообещали помочь Японии и Корее, направив в Японское море атомный авианосец, если КНДР будет проводить там ядерные испытания.