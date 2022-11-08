Власти ЯНАО рассказали, куда чаще всего летают многодетные семьи

Многодетные семьи ЯНАО чаще всего покупают билеты в Тюмень, Москву и Сочи

С момента запуска программы для многодетных льготными перелетами воспользовалось 56 569 детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди многодетных семей из ЯНАО выделили три самых популярных направления. Как рассказали в пресс-службе окружного правительства, чаще всего семьи летают в Тюмень, Москву и Сочи.

«Самое популярное направление этого года — Салехард — Тюмень. По этому маршруту в обе стороны льготой воспользовались 2 987 маленьких пассажиров. На втором месте маршрут Салехард — Москва — 1 872 ребенка. Замыкает тройку лидеров маршрут Салехард — Сочи. На курорт из столицы Ямала перевезли 1 760 юных ямальцев из многодетных семей», — говорится в сообщении.

С момента запуска программы для многодетных льготными перелетами воспользовалось 56 569 детей. На данный момент в округе запущено 42 субсидируемых направления. Однако из-за ограничений в работе аэропортов по всей стране работают 33 авиамаршрута. Отмечается, что стоимость детского билета до 12 лет составляет 2 500 рублей.

«С этого года добавились круглогодичные рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Горно-Алтайск, вдвое увеличилось число рейсов в Сочи и Минеральные Воды, появились летние направления из Нового Уренгоя в Анапу. В следующем году в список льготных маршрутов добавится рейс Салехард — Казань, выполнение которого запланировано с 8 января», — добавили там.

Сообщалось, что многодетным семьям летом текущего года увеличили число льготных авианаправлений. Тогда говорилось, что стоимость билета для ребенка от 12 до 23 лет составляет 8 400 рублей.