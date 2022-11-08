08 ноября 2022

Mash: журналиста Колезева обвиняют в распространении фейков о ВС России

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Ранее Дмитрия Колезева объявили в розыск Фото:

В отношении объявленного в розыск екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева возбуждено уголовное дело о распространении фейков о вооруженных силах РФ. Об этом сообщает агентство Mash со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах.

«По нашим данным, это [объявление Колезева в розыск] связано с уголовным делом по распространению фейков о ВС России, которое возбудили еще 7 апреля. Сейчас материалы рассматривает Следком», — сообщает Mash.

Владельца портала It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) и главного редактора Republic (признано в РФ иноагентом) Дмитрия Колезева объявили в розыск сегодня, 9 ноября. Сам Колезев в своем telegram-канале отметил, что с основаниями для возбуждения уголовного дела он не знаком. Об этом он сам узнал из СМИ.

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В отношении объявленного в розыск екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева возбуждено уголовное дело о распространении фейков о вооруженных силах РФ. Об этом сообщает агентство Mash со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах. «По нашим данным, это [объявление Колезева в розыск] связано с уголовным делом по распространению фейков о ВС России, которое возбудили еще 7 апреля. Сейчас материалы рассматривает Следком», — сообщает Mash. Владельца портала It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) и главного редактора Republic (признано в РФ иноагентом) Дмитрия Колезева объявили в розыск сегодня, 9 ноября. Сам Колезев в своем telegram-канале отметил, что с основаниями для возбуждения уголовного дела он не знаком. Об этом он сам узнал из СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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