Mash: журналиста Колезева обвиняют в распространении фейков о ВС России

09 ноября 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Ранее Дмитрия Колезева объявили в розыск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отношении объявленного в розыск екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева возбуждено уголовное дело о распространении фейков о вооруженных силах РФ. Об этом сообщает агентство Mash со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах. «По нашим данным, это [объявление Колезева в розыск] связано с уголовным делом по распространению фейков о ВС России, которое возбудили еще 7 апреля. Сейчас материалы рассматривает Следком», — сообщает Mash. Владельца портала It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) и главного редактора Republic (признано в РФ иноагентом) Дмитрия Колезева объявили в розыск сегодня, 9 ноября. Сам Колезев в своем telegram-канале отметил, что с основаниями для возбуждения уголовного дела он не знаком. Об этом он сам узнал из СМИ.

В отношении объявленного в розыск екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева возбуждено уголовное дело о распространении фейков о вооруженных силах РФ. Об этом сообщает агентство Mash со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах. «По нашим данным, это [объявление Колезева в розыск] связано с уголовным делом по распространению фейков о ВС России, которое возбудили еще 7 апреля. Сейчас материалы рассматривает Следком», — сообщает Mash. Владельца портала It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) и главного редактора Republic (признано в РФ иноагентом) Дмитрия Колезева объявили в розыск сегодня, 9 ноября. Сам Колезев в своем telegram-канале отметил, что с основаниями для возбуждения уголовного дела он не знаком. Об этом он сам узнал из СМИ.