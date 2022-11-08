Студент из ЯНАО запустил свой бренд одежды по мотивам северной культуры

09 ноября 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Житель Ноябрьска стал выпускать футболки с ямальским орнаментом Фото: Анна Майорова © URA.RU Студент из Ноябрьска (ЯНАО) Эргаш Рузиев запустил свой бренд одежды «Ямал да удал» с ямальским традиционным орнаментом. Как сообщил создатель бренда URA.RU, идея запуска своего бизнеса пришла ему еще полгода назад, но осуществить надуманное получилось только сейчас. «Идея создать свой бренд пришла в голову полгода назад, когда я не смог найти себе нормальную футболку, а говорить про крутой и интересный принт, тем более ямальский, вообще не стоит. Я делаю одежду, которую бы носил сам — у меня нет цели штамповать все подряд, экономя деньги. Хочется, чтобы жители и гости Ямала могли приобрести качественную одежду, которая всегда будет выделять человека из толпы», — сообщил агентству Эргаш Рузиев. Ямалец отметил, что при создании бизнеса не привлекал инвестиции, а реализовал его на свои накопленные средства. «Любой этап — это определенная трудность. Начиная от поиска поставщика, заканчивая вопросами рекламы и продажи. Весь ассортимент у меня из лучшего материала отечественного производителя, вся вышивка и шелкография выполнена на лучших фабриках России высококачественным сырьем. Цены могут показаться высокими, но мои клиенты получат не просто футболку, а эксклюзивную вещь высокого качества», — добавил Рузиев. Эргаш Рузиев учится в Екатеринбурге, но после окончания учебы собирается вернуться на Ямал, чтобы развивать бизнес. В первой коллекции он выпустил футболки с национальным орнаментом, в разработке — толстовки, свитшоты, шарфы и аксессуары. Заказать вещи можно в telegram-канале бренда и в сообществе во ВКонтакте . Пока что бренд выпускает только футболки, но дальше собираются расширить ассортимент Эргаш Рузиев

Студент из Ноябрьска (ЯНАО) Эргаш Рузиев запустил свой бренд одежды «Ямал да удал» с ямальским традиционным орнаментом. Как сообщил создатель бренда URA.RU, идея запуска своего бизнеса пришла ему еще полгода назад, но осуществить надуманное получилось только сейчас. «Идея создать свой бренд пришла в голову полгода назад, когда я не смог найти себе нормальную футболку, а говорить про крутой и интересный принт, тем более ямальский, вообще не стоит. Я делаю одежду, которую бы носил сам — у меня нет цели штамповать все подряд, экономя деньги. Хочется, чтобы жители и гости Ямала могли приобрести качественную одежду, которая всегда будет выделять человека из толпы», — сообщил агентству Эргаш Рузиев. Ямалец отметил, что при создании бизнеса не привлекал инвестиции, а реализовал его на свои накопленные средства. «Любой этап — это определенная трудность. Начиная от поиска поставщика, заканчивая вопросами рекламы и продажи. Весь ассортимент у меня из лучшего материала отечественного производителя, вся вышивка и шелкография выполнена на лучших фабриках России высококачественным сырьем. Цены могут показаться высокими, но мои клиенты получат не просто футболку, а эксклюзивную вещь высокого качества», — добавил Рузиев. Эргаш Рузиев учится в Екатеринбурге, но после окончания учебы собирается вернуться на Ямал, чтобы развивать бизнес. В первой коллекции он выпустил футболки с национальным орнаментом, в разработке — толстовки, свитшоты, шарфы и аксессуары. Заказать вещи можно в telegram-канале бренда и в сообществе во ВКонтакте.