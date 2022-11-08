08 ноября 2022

Пермяк смастерил печки для мобилизованных

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, бронежилет, каска, военные сборы, снаряжение, экипировка, мобилизация
Две печки в скором времени отправятся в учебные центры мобилизованным Фото:
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Мобилизация в России

Сварщик Вадим Посохин из села Кыласово (Пермский край) сделал печки-буржуйки для мобилизованных жителей края. Об этом сообщается в официальной группе администрации Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Вадим Посохин — профессиональный сварщик. Решил облегчить быт наших бойцов и своими руками сделал две мобильные печи-буржуйки», — говорится в группе. Внутри печки мастер оставил послание военнослужащим пермякам.

Сам Посохин рассказал, что беспокоится о российских солдатах и хочет помочь фронту. Поэтому он сварил печки с решеткой, чтобы солдаты могли приготовить еду или посушить одежду. Жена Вадима Посохина Юлия также помогала мужу с буржуйками. Оба супруга уже на пенсии. В администрации округа заявили, что скоро печки отправятся в учебные центры.

О проведении частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. 28 октября о завершения плана по призыву россиян заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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Сварщик Вадим Посохин из села Кыласово (Пермский край) сделал печки-буржуйки для мобилизованных жителей края. Об этом сообщается в официальной группе администрации Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте». «Вадим Посохин — профессиональный сварщик. Решил облегчить быт наших бойцов и своими руками сделал две мобильные печи-буржуйки», — говорится в группе. Внутри печки мастер оставил послание военнослужащим пермякам. Сам Посохин рассказал, что беспокоится о российских солдатах и хочет помочь фронту. Поэтому он сварил печки с решеткой, чтобы солдаты могли приготовить еду или посушить одежду. Жена Вадима Посохина Юлия также помогала мужу с буржуйками. Оба супруга уже на пенсии. В администрации округа заявили, что скоро печки отправятся в учебные центры. О проведении частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. 28 октября о завершения плана по призыву россиян заявил министр обороны Сергей Шойгу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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