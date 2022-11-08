Пермяк смастерил печки для мобилизованных

09 ноября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Две печки в скором времени отправятся в учебные центры мобилизованным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сварщик Вадим Посохин из села Кыласово (Пермский край) сделал печки-буржуйки для мобилизованных жителей края. Об этом сообщается в официальной группе администрации Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте». «Вадим Посохин — профессиональный сварщик. Решил облегчить быт наших бойцов и своими руками сделал две мобильные печи-буржуйки», — говорится в группе. Внутри печки мастер оставил послание военнослужащим пермякам. Сам Посохин рассказал, что беспокоится о российских солдатах и хочет помочь фронту. Поэтому он сварил печки с решеткой, чтобы солдаты могли приготовить еду или посушить одежду. Жена Вадима Посохина Юлия также помогала мужу с буржуйками. Оба супруга уже на пенсии. В администрации округа заявили, что скоро печки отправятся в учебные центры. О проведении частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. 28 октября о завершения плана по призыву россиян заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Сварщик Вадим Посохин из села Кыласово (Пермский край) сделал печки-буржуйки для мобилизованных жителей края. Об этом сообщается в официальной группе администрации Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте». «Вадим Посохин — профессиональный сварщик. Решил облегчить быт наших бойцов и своими руками сделал две мобильные печи-буржуйки», — говорится в группе. Внутри печки мастер оставил послание военнослужащим пермякам. Сам Посохин рассказал, что беспокоится о российских солдатах и хочет помочь фронту. Поэтому он сварил печки с решеткой, чтобы солдаты могли приготовить еду или посушить одежду. Жена Вадима Посохина Юлия также помогала мужу с буржуйками. Оба супруга уже на пенсии. В администрации округа заявили, что скоро печки отправятся в учебные центры. О проведении частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. 28 октября о завершения плана по призыву россиян заявил министр обороны Сергей Шойгу.