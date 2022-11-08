В Тюмени резко увеличились расходы автолюбителей

По словам автолюбителей, зимние шины в Тюмени подорожали на 10% — 15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На фоне повышенного спроса в тюменских магазинах резко выросла стоимость зимних шин для автомобилей. Об этом URA.RU рассказал один из местных предпринимателей. Кроме этого, цены на свои услуги подняли шиномонтажные мастерские Тюмени.

«Зимние шины в Тюмени действительно подорожали примерно на 10% — 15%. Сначала цены подняли поставщики, затем предприниматели», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что цены на зимние шины для автомобилей также выросли из-за сезонного спроса. «В период осеннего межсезонья, зимняя „резина“, как правило, дорожает. К прежним значениям цены должны вернуться ближе к весне», — добавил источник URA.RU.

Кроме этого, на фоне высокого спроса, выросли цены на услуги шиномонтажных мастерских. По данным из открытых источников на 9 ноября 2022 года, средняя стоимость замены колес в Тюмени составляет от 1200 до 1600 рублей за легковой автомобиль.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.