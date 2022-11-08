ОНФ готовит обращение в Генпрокуратуру для проверки премий мэра из ХМАО

09 ноября 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

ОНФ просят Генеральную прокуратуру проверить обоснованность начисления премий главе Ханты-Мансийского района Кириллу Минулину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Региональный исполком Общероссийского народного фронта в ХМАО готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить счета главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина. В ОНФ журналисту URA.RU рассказали, что подозревают Минулина в незаконном получении премий. «Полагаем, что глава Ханты-Мансийского района Минулин мог получать ежемесячные выплаты, не имея законных оснований. Придется попросить Генпрокуратуру проверить, получал ли выплаты глава района с мая 2022 года, на основании решения думы района, на которое внесено представление прокуратуры об отмене. Документ о премировании Минулина ранее был признан несоответствующим нормативно-правовым актам ХМАО и Бюджетному Кодексу РФ, но сведений о его отмене мы так и не получили», — прокомментировали в ОНФ. В исполкоме полагают, что Минулин фактически мог получать премии, так как решение об их назначении все еще находится на сайте муниципалитета и имеет статус действующего. «При таких обстоятельствах считаем, что глава Ханты-Мансийского района обязан вернуть излишне выплаченные денежные средства в местный бюджет и понести наказание в соответствии с действующим законодательством», — добавили в ОНФ. Направить обращение Генпрокурору, по словам представителя исполкома, планируют до конца недели. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Минулин считает претензии ОНФ необоснованными. По словам мэра, выплаты получил не он сам, а сотрудники администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района — за успехи в социально-экономическом развитии.

Региональный исполком Общероссийского народного фронта в ХМАО готовит обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить счета главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина. В ОНФ журналисту URA.RU рассказали, что подозревают Минулина в незаконном получении премий. «Полагаем, что глава Ханты-Мансийского района Минулин мог получать ежемесячные выплаты, не имея законных оснований. Придется попросить Генпрокуратуру проверить, получал ли выплаты глава района с мая 2022 года, на основании решения думы района, на которое внесено представление прокуратуры об отмене. Документ о премировании Минулина ранее был признан несоответствующим нормативно-правовым актам ХМАО и Бюджетному Кодексу РФ, но сведений о его отмене мы так и не получили», — прокомментировали в ОНФ. В исполкоме полагают, что Минулин фактически мог получать премии, так как решение об их назначении все еще находится на сайте муниципалитета и имеет статус действующего. «При таких обстоятельствах считаем, что глава Ханты-Мансийского района обязан вернуть излишне выплаченные денежные средства в местный бюджет и понести наказание в соответствии с действующим законодательством», — добавили в ОНФ. Направить обращение Генпрокурору, по словам представителя исполкома, планируют до конца недели. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Минулин считает претензии ОНФ необоснованными. По словам мэра, выплаты получил не он сам, а сотрудники администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района — за успехи в социально-экономическом развитии.