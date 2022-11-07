Мэр из ХМАО оправдался за претензии по выписыванию себе премий

Глава Ханты-Мансийского Минулин назвал претензии прокуратуры о выписанных премиях необоснованными

08 ноября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин заявил, что речь идет о поощрении сотрудников администраций сельских поселений за достижение окружных целевых показателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин считает необоснованными претензии прокуратуры о начислении себе и спикеру районной думы Елены Даниловой премий. По словам чиновника, выплаты получили его подчиненные за успехи в социально-экономическом развитии муниципалитета, о чем мэр сообщил в разговоре с URA.RU. «Это поощрительные выплаты, сам я себе точно ничего не выписываю, это недостоверная информация. Использовались неверные формулировки, которые нужно поменять. Я так понимаю, что ОНФ не совсем разобрались в этой истории. Речь идет о поощрении сотрудников администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района за достижение окружных целевых показателей, по которым оценивается деятельность органов местного самоуправления. Основания перечислены в пояснительной записке к документу, которую никто не прочитал, они также отражены в отчете главы за 2021 год», — прокомментировал Минулин корреспонденту URA.RU в ходе телефонного разговора. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО сообщили, что вынесли представление о нарушении законодательства, которые были приняты думой района во внимание. «Представления прокуратуры были внесены на рассмотрение думой района, решено было разработать необходимые нормативные акты для устранения нарушений. Решение будет принято на предстоящих заседаниях думы», — прокомментировали в ведомстве. Проверка окружной прокуратуры проводилась по материалам регионального отделения ОНФ. Ранее URA.RU писало о коммунальщике из ХМАО, который оправдался за уголовное дело. Бывший директор МУП «Советский тепловодоканал» Александр Зотов считает себя невиновным в преступлении.

Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин считает необоснованными претензии прокуратуры о начислении себе и спикеру районной думы Елены Даниловой премий. По словам чиновника, выплаты получили его подчиненные за успехи в социально-экономическом развитии муниципалитета, о чем мэр сообщил в разговоре с URA.RU. «Это поощрительные выплаты, сам я себе точно ничего не выписываю, это недостоверная информация. Использовались неверные формулировки, которые нужно поменять. Я так понимаю, что ОНФ не совсем разобрались в этой истории. Речь идет о поощрении сотрудников администраций сельских поселений Ханты-Мансийского района за достижение окружных целевых показателей, по которым оценивается деятельность органов местного самоуправления. Основания перечислены в пояснительной записке к документу, которую никто не прочитал, они также отражены в отчете главы за 2021 год», — прокомментировал Минулин корреспонденту URA.RU в ходе телефонного разговора. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО сообщили, что вынесли представление о нарушении законодательства, которые были приняты думой района во внимание. «Представления прокуратуры были внесены на рассмотрение думой района, решено было разработать необходимые нормативные акты для устранения нарушений. Решение будет принято на предстоящих заседаниях думы», — прокомментировали в ведомстве. Проверка окружной прокуратуры проводилась по материалам регионального отделения ОНФ. Ранее URA.RU писало о коммунальщике из ХМАО, который оправдался за уголовное дело. Бывший директор МУП «Советский тепловодоканал» Александр Зотов считает себя невиновным в преступлении.