Что известно о единой выплате для детей до 17 лет

09 ноября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Единое пособие для семей с детьми будет выплачиваться в России с 1 января 2023 года, заявил Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Путинские выплаты на детей Единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет будет запущено в России. Это пособие объединит сразу семь действующих выплат. В конечном итоге это позволит семьям получать помощь из бюджета от момента рождения ребенка по единым стандартам и критериям. Президент России Владимир Путин заявил, что единое пособие для семей с детьми будет выплачиваться в России с 1 января 2023 года. Президент также сообщил о увеличении размера выплат в следующем году, он сказал: «Выплаты увеличится до 590 тысяч рублей на первого ребенка, и до 780 тысяч на второго», — приводит Пятый канал слова Путина. Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова известила, что в целом на единое пособие с 2023 года будет тратиться 1 триллион 691 миллиард рублей, из которых 1 триллион 430 миллиардов это федеральный бюджет. В свою очередь министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил на совещании, что «в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей». По его словам, новое единое пособие охватит семьи, воспитывающие около 10 млн детей. Котяков отметил, что размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи.

Единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет будет запущено в России. Это пособие объединит сразу семь действующих выплат. В конечном итоге это позволит семьям получать помощь из бюджета от момента рождения ребенка по единым стандартам и критериям. Президент России Владимир Путин заявил, что единое пособие для семей с детьми будет выплачиваться в России с 1 января 2023 года. Президент также сообщил о увеличении размера выплат в следующем году, он сказал: «Выплаты увеличится до 590 тысяч рублей на первого ребенка, и до 780 тысяч на второго», — приводит Пятый канал слова Путина. Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова известила, что в целом на единое пособие с 2023 года будет тратиться 1 триллион 691 миллиард рублей, из которых 1 триллион 430 миллиардов это федеральный бюджет. В свою очередь министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил на совещании, что «в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей». По его словам, новое единое пособие охватит семьи, воспитывающие около 10 млн детей. Котяков отметил, что размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи.