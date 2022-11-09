Кравцов: в школах введут курс военной подготовки

В российских школах со следующего учебного года будет введен курс по начальной военной подготовке. Об этом заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.
«Он [курс НВП]будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас курс готовится до 1 января, затем пройдет испытание», — сказал Кравцов. Его слова приводит ТАСС.
Ранее глава отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России) в Свердловской области Владимир Мезенцев предложил ввести военную подготовку в школах. С такой инициативой Мезенцев обратился к полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву Также Министерство обороны России поддержало инициативу лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова обучать школьников и учащихся ПТУ начальной военной подготовке.
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В российских школах со следующего учебного года будет введен курс по начальной военной подготовке. Об этом заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов. «Он [курс НВП]будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас курс готовится до 1 января, затем пройдет испытание», — сказал Кравцов. Его слова приводит ТАСС. Ранее глава отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России) в Свердловской области Владимир Мезенцев предложил ввести военную подготовку в школах. С такой инициативой Мезенцев обратился к полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву Также Министерство обороны России поддержало инициативу лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова обучать школьников и учащихся ПТУ начальной военной подготовке.